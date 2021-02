The day after tomorrow l’alba del giorno dopo/ Video, su Italia 1 il disaster movie

The day after tomorrow l’alba del giorno dopo andrà in onda nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 2 febbraio, alle ore 21.20. La pellicola diretta dal regista Roland Emmerich nel 2004 è di genere azione, e richiama il filone fantascienza apocalittica molto cara al direttore. Tra gli interpreti principali ci sono volti noti e star del piccolo schermo come Dennis Quaid nei panni di Jack Hall, il bel Jake Gyllenhaal che interpreta Sam Hall, Emmy Rossum che interpreta Laura Chapman e Dash Mihok nei panni dello scienziato Jason Evans. Le musiche sono state curate da Harald Kloser e il grande Thomas Wanker.

The day after tomorrow l’alba del giorno dopo, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The day after tomorrow l’alba del giorno dopo. Durante una spedizione in Antartide Jack Hall uno scienziato paleoclimatico e il suo staff assistono al distacco di una porzione rilevante di banchisa. L’uomo sconcertato dai dati rinvenuti li espone in India durante uno dei più importanti congressi sull’ambiente, confermando che: se non avverrà nessun cambiamento nel modo di vivere, in pochi anni sarà possibile una nuova glaciazione. I dati dell’uomo non vengono presi per veri da molti capi di Stato che affermano che l’economia al momento non potrebbe sostenere le spese ingenti necessarie per un intervento immediato. Anche il vicepresidente degli Stati Uniti si rifiuta di dare credito alle teorie.

Jack è molto impegnato sul lavoro e nella vita privata, è sposato con un chirurgo e trascura spesso il figlio per le proprie esplorazioni. Durante un viaggio insieme rischia di precipitare a causa di un improvviso temporale mentre sono in aereo. Da quel momento si susseguono eventi catastrofici di proporzioni immani che non sembrano presagire nulla di buono. Non a casa, un collega scozzese dello scienziato conferma che la temperature degli oceani si è abbassata improvvisamente di 13 gradi. i due confrontando le proprie ricerche arrivano ad una terribile conclusione: una nuova glaciazione sarà alle porte in tempi brevi.

Nonostante questo però nessuno ai piani alti vuole credere a Jack. Intanto New York viene sommersa dalla pioggia, le altre città subiscono i danni gravi di un maremoto. La moglie di Jack nel tentativo di salvare una famiglia dalla forza devastante del temporale si ferisce ad una gamba mentre lui chiama suo figlio per raccomandarlo di rimanere in rifugio sicuro e non uscire. Sembra essere l’inizio di una nuova glaciazione che colpirà proprio gli Stati Uniti. Sembra infatti di essere in mezzo all’occhio di un ciclone che torva la propria forza nell’Oceano Indiano. Jack decide così di andare a salvare il figlio e gli consiglia di stare al caldo nella biblioteca e richiamare il numero più alto possibile di persone.

Nel viaggio incontra il Presidente degli Stati Uniti d’America che sembra convinto dalla sua spiegazione e decide di evacuare lo Stato verso il Messico azzerando i debiti di questo Paese. Tutti coloro che stavano nella biblioteca decidono di partire verso il Messico ma moriranno durante il viaggio per il freddo. I lupi dello zoo vagano ormai per la città predando chi incontrano mentre Laura inizia a soffrire per il taglio non curato rischiando di morire. Per questo motivo Sam esce verso una nave Russa incagliata alla ricerca di un antibiotico. La famiglia riesce a salvarsi e all’alba del giorno successivo i superstiti capiscono che il peggio ormai è finito. Si ritrovano tutti in Messico dove il vice presidente conferma che mai più un uomo cercherà di comandare la natura piegandola al suo volere.

