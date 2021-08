The Day After Tomorrow L’alba del giorno, Rete 4/ Un pomeriggio catastrofico

The Day After Tomorrow L’alba del giorno dopo va in onda su Rete 4 oggi, 17 agosto, a partire dalle ore 16,45. La produzione americana è curata da 20th Century Fox, Centropolis Entertainment, Lions Gate Films e Mark Gordon Productions. Nel cast de ‘l’alba del giorno dopo’, Dennis Quaid è protagonista, un attore nato negli anni ’80 con il mood di quegli anni, esordiente in ‘All American Boys (Breaking Away)’ con la regia di Peter Yates, cresciuto poi con pellicole come ‘La notte in cui si spensero le luci in Georgia (The Night the Lights Went Out in Georgia)’, ‘D.O.A. – Cadavere in arrivo (Dead on Arrival)’, diretto dalla doppia regia di Rocky Morton e Annabel Janke, ‘G.I. Joe – La nascita dei Cobra (G.I. Joe: Rise of Cobra)’, film da grande schermo, oggi repliche amatissime nel pubblico domestico.

Al suo fianco un giovane Jake Gyllenhaal e per l’attore poi celebrato in quel grande e surreale fantascientifico esistenziale che fu ‘Donnie Darko’, la carriera iniziò davvero in post adolescenza e ‘Moonlight Mile – Voglia di ricominciare (Moonlight Mile)’, ‘I segreti di Brokeback Mountain (Brokeback Mountain)’ con la regia di Ang Lee o il recente ‘Spider-Man: Far from Home’, la carriera di questo grande talento del nuovo cinema americano è sempre stata costellata da successi e gloria.

The Day After Tomorrow L’alba del giorno, la trama del film

Leggiamo ora la trama di The Day After Tomorrow L’alba del giorno. Jack Hall è un paleoclimatologo: assieme al suo staff studia i mutamenti del clima cercando risposte nelle ere antiche per capire se ci sono correlazioni possibili e schemi ripetibili in grandi sconvolgimenti climatici. Trova le sue risposte nel momento in cui capisce che è in arrivo una grande glaciazione, espone le sue tesi in una conferenza internazionale alla quale partecipano anche capi di stato di tutto il mondo.

La sua teoria è che, mentre tutto il mondo si aspetta inondazioni, tsunami, scioglimento di ghiacciai, innalzamento del livello dei mari dovuti all’aumento delle temperature medie, in realtà percepisce che sarà una catastrofe al contrario, cioè l’apocalissi del genere umano potrebbe essere invece il frutto di una glaciazione.

Nessuno gli crede eppure poco dopo iniziano sul Pianeta a mostrarsi i segni di situazioni che confutano le sue tesi e il freddo è pronto per invade il Mondo, con gravi conseguenze. Prima le piogge e le inondazioni, poi il ghiaccio e il freddo, il mondo sta ora entrando in una delle ere più fredde mai provato. La gente muore ovunque e occorre un’idea per salvare il salvabile. Muoiono i presidenti, i pochi superstiti bruciano libri di testo e mobili per scaldarsi, il gelo regna ovunque, il mondo sta morendo, ma un briciolo di speranza esiste sempre.

