THE DEPARTED – IL BENE E IL MALE, ITALIA 1/ Streaming video del film con DiCaprio

Grazie al suo film "The departed – Il bene e il male" Martin Scorsese ha vinto il suo primo Oscar come Miglior regista dopo 5 nomination (a cui ne sono seguite altre due). "Potreste ricontrollare la busta?" ha chiesto incredulo e divertito il regista, presentato dai suoi tre amici Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e George Lucas. Dopo aver ringraziato il suo staff, il cast e in particolare Leonardo DiCaprio – "sei anni e mezzo che lavoriamo insieme, spero in altro 12 o 15" – Scorsese ha aggiunto: "È strano, perché in tutti questi anni tanta gente mi ha augurato di vincere un Oscar. "Dovresti vincerlo! Dovresti vincerlo!" Colleghi, amici, dottori, estranei, gente in ascensore. E tutto quello che posso dire è "Grazie". E alcuni miei amici e amici che sono qui questa sera hanno desiderato questo per me e per la mia famiglia. Grazie, questo è per voi. Voglio ringraziare mia figlia Cathy, che è qui stasera, che ha lavorato al film. E Domenica, mia moglie Helen, e la nostra piccola Francesca, di sette anni, che ci sta guardando in questo momento".

Nel cast Leonardo DiCaprio

The Departed – Il bene e il male esalterà la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di questo giovedì 6 giugno 2019 a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana che è stata realizzata è girata nel 2006 dalla casa cinematografica della Warner Bros Pictures in collaborazione con tante altre importanti realtà del settore e che ha visto soprattutto alla regia il grande Martin Scorsese. Il soggetto della pellicola è stato invece scritto da Siu Fai Mak e Felix Chong in quanto remake del film Infernal affairs mentre la sceneggiatura è stata rivista William Monahan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Howard Shore con i costumi ideati e realizzati da Sandy Powell mentre nel cast figurano tantissimi grandi attori come è Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen e Ray Winstone.

The Departed – Il bene e il male, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Departed – Il bene e il male. Ci troviamo nella città di Boston dove un potente malavitoso di nome Frank Costello gestisce in piena autonomia tutti gli affari loro sperando. Nel corso degli anni ha praticamente cresciuto un figlioccio di nome Sullivan il quale una volta diventato grande viene fatto entrare nel distretto di polizia con il preciso scopo di avere una tappa grazie alla quale riuscire ad conoscere anzitempo tutte le mosse e delle forze dell’ordine. Nei sobborghi della stessa città di Boston è nato un ragazzo di nome Billy dal corpo esile e che soprattutto non dispone delle caratteristiche fisiche per poter diventare un agente di polizia come invece lui avrebbe voluto. Nonostante questo Billy avrà modo di dare il proprio supporto alle forze dell’ordine ed in particolar modo stringendo un patto con il capitano del locale distretto per fungere da infiltrato all’interno della banda del pericoloso boss in maniera tale da ottenere quelle prove che gli permetterebbero di incastrarlo.

Billy dovrà quindi fingere di essere un pericoloso malavitoso e grazie ad un paio di azioni dimostrative riesce a convincere il boss il quale lo assolda nella propria squadra criminale. Ha inizio così un funzionale servizio di controspionaggio da parte del giovane ragazzo il quale mette a disposizione della polizia ed in particolare del capitano alcune importanti informazioni che permettono di avvicinarsi al arresto del boss. Tuttavia puntualmente l’arresto e fallisce in quanto Sullivan riesce sempre ad avvertire con tempestività il proprio padrino il quale riesce puntualmente a salvarsi. A questo punto Sullivan e il boss si rendono conto che all’interno della loro banda è presente una talpa per cui fanno pedinare il capitano di polizia fino quasi a scoprire Billy e soprattutto uccideranno lo stesso capitano. A questo punto Billy anche in memoria dell’uomo che gli ha dato tanta fiducia decide di portare avanti una vera e propria prova di forza con il boss malavitoso e tutti i suoi uomini per riuscire finalmente a liberare la città di Boston dalla sua ingerenza negativa arrivando ad un terribile scontro finale.

Video, il trailer del film “The Departed – Il bene e il male”

