La terza stagione di "The Diplomat" compie un salto di qualità importante rispetto alle precedenti: è un'evoluzione naturale di "The West Wing"

Con la terza stagione, The Diplomat compie la sua piena maturazione e un salto di qualità inaspettato. Se le prime due stagioni erano una raffinata danza tra diplomazia e tensioni personali, qui la serie di Netflix alza il sipario sul potere nudo e crudo, abbandonando l’ambiguità delle relazioni internazionali per addentrarsi nelle viscere della politica. Londra e Washington diventano due specchi deformanti dello stesso sistema: una scacchiera di compromessi, orgoglio e manipolazione, dove ogni parola può cambiare il destino di una nazione e del mondo.

È una stagione più cupa, più complessa, e anche più audace. La showrunner Debora Cahn – già sceneggiatrice di The West Wing – sembra aver deciso di tornare alle origini, non solo nello stile ma anche nello spirito. Ed è proprio qui che si compie il “miracolo”: il ritorno in scena di Bradley Whitford e Allison Janney, due colonne dell’universo sorkiniano, che riportano in vita la velocità di pensiero, il sarcasmo e la tensione morale che fecero grande la serie madre. Non si tratta di un cameo nostalgico: i loro personaggi sono parte integrante del nuovo equilibrio di potere.

Whitford interpreta Todd, il marito della Presidente americana Grece Penn, un uomo apparentemente distaccato e annoiato ma che conosce i corridoi della Casa Bianca come le proprie tasche. Con il suo tono ironico e il passo stanco di chi ha già visto troppo, incarna il cinismo del potere moderno, ma conserva quella scintilla di idealismo che lo rende irresistibile.

Janney, invece, è la vera sorpresa: diventata Presidente all’improvviso per la morte naturale dell’uomo di cui era vice, riconquista la scena e non solo per il ruolo che ricopre. È un ritorno magnetico, intenso, in un ruolo dove è capace di fondere indecisione, inaspettato carisma e ferocia politica. Vederla interagire con Keri Russell – l’Ambasciatrice americana amata dagli inglesi – è come assistere a un duello di intelligenze: due donne che parlano la stessa lingua del potere, ma con accenti diversi.

E proprio Keri Russell, nei panni dell’Ambasciatrice Kate Wyler, è più convincente che mai. Dopo due stagioni trascorse a barcamenarsi tra crisi internazionali e una vita sentimentale precaria, Kate diventa finalmente padrona del proprio destino. E non solo perché quando deve scegliere tra il suo lavoro e la più comoda posizione di “second lady” preferisce di gran lungo il primo. Kate non è più semplice pedina, ma stratega. La scrittura la accompagna con eleganza: meno isterie, più controllo, più consapevolezza di sé. Russell dosa alla perfezione la rabbia e la grazia, il calcolo e l’empatia, restituendo una figura di diplomatica che sa essere tanto vulnerabile quanto spietata.

Accanto a lei, Rufus Sewell conquista la scena di The Diplomat. Il suo Hal Wyler – ex Ambasciatore, marito scomodo e ora Vice-Presidente degli Stati Uniti – si trasforma in un personaggio cardine, più sfaccettato e pericoloso che mai. Sewell è in stato di grazia: il suo fascino ambiguo si mescola a un sottile senso di perdita, e il risultato è un uomo diviso tra l’ambizione e l’amore, tra il desiderio di riscatto e l’incapacità di restare in silenzio. Se nelle prime stagioni era il detonatore delle tensioni personali, ora diventa l’architetto di ogni scelta e l’ispiratore di tutte le mosse dell’intera serie.

Il ritmo di The Diplomat, come da tradizione sorkiniana, è serrato. Dialoghi incalzanti, corridoi che sembrano labirinti, riunioni notturne illuminate da laptop e tazze di caffè. Ma The Diplomat 3 non è solo un omaggio a The West Wing: ne è l’evoluzione naturale. Qui la politica non è più idealismo e retorica, ma compromesso, paura, strategia. Eppure, tra una crisi per un sommergibile nucleare abbandonato e un voto di sfiducia, resta spazio per l’umanità, per quel lampo di sincerità che, proprio quando tutto sembra perduto, ci ricorda che la diplomazia è prima di tutto un atto di fede nell’altro.

In definitiva, la terza stagione di The Diplomat conferma la serie come una delle migliori produzioni politiche degli ultimi anni: raffinata, intelligente, recitata con eleganza. Whitford e Janney aggiungono un sapore nostalgico – almeno per chi considera come me The West Wing un caposaldo indiscutibile – ma sorprendentemente credibile e vivo, mentre Russell e Sewell si impongono come una delle coppie più complesse e irresistibili della televisione contemporanea. Il potere, qui, è un linguaggio. E The Diplomat ne è il vocabolario perfetto.

