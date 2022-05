The equalizer 2 senza perdono, Rai 2/ Qual’è il cast? La trama con protagonista Denzel Washington

Qual’è il cast di The equalizer 2

The equalizer 2 senza perdono andrà in onda su Rai 2 oggi, 17 maggio, a partire dalle 21,20. Di genere thriller e azione, la pellicola del 2018 è il secondo capitolo della saga iniziata nel 2014 con The equilizer – il vendicatore. Il regista è Antoine Fuqua che dirige per la quarta volta il protagonista Denzel Washington, dopo il primo film della saga, Training day e I magnifici 7. Nel cast ci sono anche: Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pulmann e Ashton Sanders. Il film si ispira ad una serie tv molto in voga negli anni 80, Un giustiziere a New York.

The equalizer 2 senza perdono, la trama

Il protagonista del film The equalizer 2 senza perdono è un ex agente della Cia in pensione, Robert McCall, che trascorre la sua vita facendo il giustiziere. Una specie di salvatore incallito che non si ferma davanti a nulla pur di difendere le persone oppresse e sfruttate. La vita dell’ex agente si svolge in un tranquillo quartiere di Boston e svolge il lavoro d’autista e assiste anche le persone che hanno dei problemi. Grazie alla collaborazione con la sua ex collega e amica, continua a effettuare operazioni molto complicate, come quella che riguarda un vecchio sopravvissuto dell’Olocausto che vuole recuperare un dipinto della sorella di cui ha perso le tracce dal momento della deportazione. Un giorno la sua amica, insieme ad un collega delle indagini su un omicidio/suicidio che ha avuto luogo a Bruxelles.

Purtroppo, però, la situazione degenera, in quanto l’amica viene aggredita e uccisa nel suo albergo. Quando McCall viene a conoscenza dell’accaduto dal marito dell’amica, inizia ad insospettirsi e indaga sugli omicidi, sia su quello che ha condotto l’amica a Bruxelles che su quello avvenuto in hotel. L’ex agente agente scopre che il collega della sua amica è un complice della banda che ha provocato gli omicidi e comincia così la sua vendetta non priva di colpi di scena. L’intraprendenza e l’intelligenza di McCall hanno la meglio e l’ex agente riesce con arguzia a portare a termine la sua missione.

