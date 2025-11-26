The Equalizer 2 - Senza perdono vede il ritorno del "giustiziere" Robert McCall interpretato da Denzel Washington. La regia è di Antoine Fuqua

The Equalizer 2 – Senza perdono, film su Rai 2 diretto su Antoine Fuqua

Mercoledì 26 novembre 2025, in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20, andrà in onda The Equalizer 2 – Senza perdono, avvincente thriller e film d’azione con Denzel Washington nei panni del protagonista Robert McCall.

Uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, è diretto da Antoine Fuqua e narra ancora una volta le imprese dell’ex agente segreto della CIA, intendo a far giustizia ed aiutare i deboli e gli oppressi, riprendendo così le vicende de Un giustiziere a New York (serie televisiva di successo prima negli Stati Uniti, poi, in Italia).

Claudio Mandia, studente morto suicida a New York/ Il padre: "Minacciava di uccidersi, ma nessuno ci avvisò"

Nel cast vi sono anche Pedro Pascal (noto protagonista di un’altra serie televisiva amata dal pubblico, Il Trono di spade), Bill Pullman, Melissa Leo e altri. Denzel Washington e Melissa Leo hanno già lavorato per la stessa regia in più occasioni.

La trama del film The Equalizer 2 – Senza perdono: un ex agente della Cia decide di vendicare la morte dell’amica

In The Equilizer 2 – Senza perdono, Robert McCall è un ex agente segreto, aveva lavorato per la CIA, ma adesso vive a Boston, nel quartiere popolare di Massachusetts, dove fa l’autista per un’impresa di trasporti. Si lascia coinvolgere spesso dalla sua amica, nonché ex collega, Susan Plumme, in alcune azioni complesse, continuando a collaborare in operazioni investigative. Sarà proprio un’indagine condotta dall’amica a travolgerlo in una complessa vicenda criminale e a scatenare in lui il desiderio di far giustizia da sè.

Chi è Francesco Villa, Franz di Ale e Franz/ L'amore per la comicità e la vita privata top secret

Susan Plumme, insieme a Dave York, anch’egli ex collega di McCall, è incaricata di indagare su un caso di omicidio e suicidio avvenuto a Bruxelles. Vittima è una donna, moglie di un agente della CIA che pare sia stato il suo stesso carnefice e poi si è tolto la vita. Le indagini condotte da Susan e Dave non riescono ad avviarsi sul serio poiché, poco dopo i rilievi sul luogo del delitto, Susan non fa in tempo a rientrare a Washington, ma rimane vittima di un’aggressione per una presunta rapina all’interno della stessa camera d’albergo in cui alloggiava.

Appresa la sconvolgente notizia, Robert McCall inizia a indagare e a scovare i responsabili vendicando la morte della cara amica.

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino/ "Al mio fianco nelle delusioni e nei trionfi"