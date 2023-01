The Equalizer 2 Senza perdono/ Trama, curiosità ed errori del film su Rai2

The Equalizer 2 – Senza perdono: su Rai2 il film diretto da Antoine Fuqua

Questa sera, 19 gennaio, alle ore 21.20 su Rai2 andrà in onda il film The Equalizer 2 – Senza perdono, una pellicola appartenente al genere thriller e d’azione prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2018 dalla Columbia Pictures. Il sequel diretto da Antoine Fuqua rappresenta la quarta collaborazione cinematografica con il celebre Denzel Washington. Il sodalizio, iniziato con Training Day, continua con il primo capitolo della pellicola omonima fino a I Magnifici 7.

Il The Equalizer 2 – Senza perdono, in onda questa sera su Rai2, è stato distribuito in Italia dalla Warner Bros il 13 settembre del 2018. Per il cast, il regista Antoine Fuqua ha potuto contare sul magistrale contributo di attori del calibro di Denzel Washington, con il personaggio di Robert McCall, Pedro Pascal, Melissa Leo e Ashton Sanders. Nella versione italiana, da annoverare al doppiaggio i ruoli di Francesco Pannofino, voce del protagonista, Antonella Giannini e Simone D’Andrea.

The Equalizer 2 – Senza perdono: la trama del film

Il film racconta la storia dell’ex agente segreto della DIA Robert McCall, passato a guadagnarsi da vivere come semplice autista e offrendo assistenza a persone in difficoltà sanitaria. Nonostante il cambio di vita, non riesce ad allontanarsi del tutto dal suo passato, riuscendo infatti a partecipare ad alcune missioni sotto copertura grazie all’amicizia con Susan Plummer, ex collega. Proprio quest’ultima sarà protagonista di un tragico evento che scuoterà la vita del protagonista. Susan Plummer in compagnia di Dave York, si recano a Bruxelles per un caso di omicidio che coinvolge un ex agente segreto. Quest’ultimo aveva ucciso sua moglie in un albergo in circostanze poco chiare.

Nella medesima struttura, anche la collega di Robert McCall viene aggredita e uccisa senza che nessuno si renda conto del delitto. Una volta trovato il corpo senza vita, il protagonista si reca immediatamente sul luogo per indagare sia sulla morte della moglie dell’agente che sul delitto della sua cara amica e collega. Dopo una serie di indizi, la svolta arriva quando, aggredito da un uomo mentre svolgeva il suo classico lavoro da autista, scopre sul suo cellulare proprio il numero di Dave York. Con le spalle al muro, l’uomo confessa il suo coinvolgimento dichiarando di essere diventato un killer a pagamento. Da questo momento in poi, la figura di Robert McCall potrà solo essere un ostacolo per l’assassino che cercherà in tutti i modi di ucciderlo. Il coraggio e l’affetto dei suoi cari saranno fondamentali per l’ex agente che, giocandosi il tutto per tutto, riuscirà ad avere la meglio su Dave York.

The Equalizer 2 – Senza perdono: curiosità ed errori nel film

The Equalizer 2 – Senza perdono, film prodotto nel 2018 negli USA, rappresenta il secondo capitolo della serie omonima con Denzel Washington nel ruolo di protagonista in entrambi i progetti cinematografici. La produzione del film è iniziata 3 anni prima, mentre le riprese solo nel 2017 ad un anno dall’effettiva distribuzione ufficiale. Dal punto di vista dell’incasso, il film ha seguito la falsariga del precedente titolo arrivando a quota 190 milioni di dollari nel mondo.

In The Equalizer 2 – Senza perdono, sono da menzionare alcune piccole inesattezze dal punto di vista della continuità; tra gli errori più tipici riferiti alla fase di realizzazione e montaggio. In particolare, su diversi forum online, alcuni utenti particolarmente attenti hanno notato un’incongruenza nella scena che vede Denzel Washington entrare in un vagone ristorante. Il barista, nel soddisfare la richiesta del protagonista apre un’anta utilizzando il braccio destro; nel controcampo successivo però, risulta aperta l’altra porta ma sempre con il braccio destro.

