The Equalizer 2 senza perdono/ Video, su Rai 2 il film con Denzel Washington

The Equalizer 2 senza perdono vain onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, giovedì 4 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui Columbia Pictures Sony Pictures Entertainment mentre la distribuzione è stata curata dalla Warner Bros. Si tratta del secondo capitolo del film The Equalizer Il vendicatore con la regia di Antoine Fuqua mentre il soggetto è stato tratto dai personaggi creati da Richard Lindheim e Michael Sloan. La sceneggiatura è stata scritta da Richard Wenk, le musiche della colonna sonora sono di Harry Gregson-Williams mentre la scenografia è stata ideata e realizzata da Naomi Shohan. Nel cast sono presenti Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Melissa Leo, Bill Pullman, Orson Bean e Jonathan Scarfe.

The Equalizer 2 senza perdono, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di The Equalizer 2 senza perdono. Robert è un ex agente segreto che da alcuni anni vive in una tranquilla cittadina americana portando avanti un’esistenza serena Sotto mentite spoglie. Infatti, i tanti episodi che lo hanno visto protagonista a livello internazionale, hanno avuto quale principale conseguenza quello di renderlo un uomo ricercato e possibile obiettivo di tanti nemici. Grazie al supporto di una sua carissima amica con cui ha collaborato tantissimo, è riuscito a inscenare la sua morte con un funerale per altro degno di un agente pluridecorato come lui era.

In questo momento vive in un condominio di Boston e lavora come autista. L’unico collegamento con il suo passato è la sua cara amica Susan a cui fa periodicamente visita per ricordare i vecchi tempi e per passare qualche momento insieme anche con suo marito.

Di tanto in tanto aiuta alcune persone care ad avere giustizia senza che queste ne sappiamo nulla come nel caso della sua amica e proprietaria di una libreria a Boston che ha dovuto fare i conti con il dramma di perdere la figlia rapita dal suo ex marito. Un giorno mentre sta passando del tempo nel condominio insieme a un ragazzo abbastanza complicato, riceve una terribile telefonata con cui lo informano che la sua amica Susan è stata uccisa durante una missione diplomatica a Bruxelles.

La vicenda è surreale anche perché non si capisce il motivo per il quale si è stata uccisa, per cui Robert se ne vuole occupare in prima persona. Facendo leva sulle sue straordinarie capacità investigative, riesce a scoprire che dietro tutto questo ci sia in realtà il suo ex-allievo Dave e la sua squadra. Infatti, Susan aveva capito che Dave aveva organizzato una serie di truffe ai danni del governo per cui l’ha dovuta uccidere. Robert a questo decide di vendicarsi di questo ulteriore dolore uccidendoli uno alla volta.

Video, il trailer del film “The Equalizer 2 senza perdono”

