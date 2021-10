The Equalizer: Senza perdono, Rai 2/ Antoine Fuqua dirige un film a ritmo serrato

The Equalizer: Senza Perdono, film su Rai 2 con protagonista Denzel Washington

Rai 2 martedì 12 ottobre alle 21.20 trasmette The Equalizer: Senza perdono per la regia di Antoine Fuqua, in 24 anni di carriera ha interpretato 15 film e 1 serie tv. I suoi ultimi lavori sono: The guilty, Infinite, I Magnifici 7. Nella serie tv Training day è autore del soggetto. Il film è un thriller del 2018 distribuito da Warner Bros. Gli attori protagonisti sono Pedro Pascal e Denzel Washington. L’esordio cinematografico di Washington arriva nel 1981 con Il pollo si mangia con le mani. I primi riconoscimenti arrivano nel 1987, dove con Grido di libertà ottiene una nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista. La statuina se l’aggiudica nel 1990 per Glory uomini di gloria come migliore attore non protagonista e per Training day come migliore attore protagonista. I suoi film più recenti sono: A journal for Jordan, Barriere e The great debaters: Il potere della parola. Pedro Pascal in 7 anni di carriera ha interpretato 9 film e 2 serie tv. I suoi film più recenti sono: The bubble, Wonder Woman 1984 e Triple frontiere. Sul piccolo schermo ha lavorato per due importanti serie tv: Narcos e The Mandalorian.

The Equalizer: Senza Perdono, la trama del film

Leggiamo la trama di The Equalizer: Senza Perdono. Robert McCall (Denzel Washington) dopo essersi ritirato a vita normale, torna a vestire di nuovo i panni del vendicatore, pronto a schierarsi dalla parte dei più deboli e a bastonare i delinquenti. Dopo essersi trasferito in un quartiere di Boston e aver messo da parte la sua attitudine da giustiziere, McCall si guadagna da vivere guidando un taxi. Alla sua amica Susan, le viene dato l’incarico di indagare su un omicidio-suicidio accaduto a Bruxelles, che presenta molte incognite. Per seguire l’inchiesta investigativa, viene affiancata da Dave York (Pedro Pascal), nei tempi lontani collega di McCall. La donna viene attirata in un tranello e la sua vita è in pericolo, a quel punto McCall decide di rimettersi in gioco e entrare in azione per salvare l’amica.

Video, il trailer del film “The Equalizer: Senza Perdono”

