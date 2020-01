The Eternals, primo film con supereroe gay/ Poi Batwoman lesbica e un eroe trans?

Arriva il primo supereroe Marvel dichiaratamente gay: sarà protagonista del film “The Eternals”, dove ce ne sarà anche uno sordo. E poi potrebbe esserci spazio per un personaggio trans: secondo le prime informazioni diffuse dai media sarà nei film che seguiranno la saga di Avengers Infinity. Kevin Fiege, capo di Marvel Studios, durante un incontro con la New York Film Academy ha annunciato che accadrà molto presto. Il primo supereroe transgender sarà «in un film che stiamo girando in questo momento». L’obiettivo è realizzare film in cui pubblico e spettatori si vedano rappresentati sullo schermo. La parole d’ordine è “inclusività”. Intanto i fan hanno già lanciato un toto-transgender per capire in quale pellicola apparirà e quali caratteristiche avrà. Su “The Eternals” gli indizi non sono molti: c’è qualche accenno al personaggio e alla trama, si parla infatti della «storia di un uomo sposato, con figli, che scopre però di essere anche altro». Abituati a supereroi etero con tanto di fidanzata a casa, ora spazio a quelli Lgbt.

THE ETERNALS, PRIMO FILM CON SUPEREROE GAY. POI EROI LESBO E TRANS?

La prima novità arriva con Thor 4, nelle sale l’anno prossimo: ci sarà un personaggio collaterale Lgbt. Si tratta di Valchiria, una figura già vista nel terzo capitolo della saga che vede protagonista l’attore Chris Hemsworth, senza che però venisse reso esplicito il suo orientamento sessuale. C’è poi il seguito di Black Panther, mentre nel 2021 verrà presentata Shang-Chi, film con il primo supereroe asiatico-americano. La Marvel quindi ha optato per il “politically correct”, immaginando i possibili benefici in termini di immagine e incassi. I rivali della DC comics non stanno a guardare: dopo la Wonder Woman amazzone, «in forte odore di lesbismo» come scrive La Verità, si vocifera poi di una Batwoman ebrea e lesbica, nonché del primo Superman gay. I genitori che porteranno i loro figli al cinema in futuro sono dunque avvisati: c’è molto di più dietro la solita battaglia tra bene e male.

