The Fabelmans è una storia vera? A chi si ispira il film di Rai1 diretta da Steven Spielberg

È appena finito Affari Tuoi di Stefano De Martino e Rai1 ha deciso di trasmettere il film The Fabelmans. Dopo aver letto le anticipazioni sul film di Rai1 in molti però si chiedono se The Fabelmans è una storia vera e la risposta è affermativa. La pellicola diretta dal grande regista premio Oscar Steven Spielberg è un film autobiografico e s’ispira proprio alla sua vita. Nello specifico ripercorre gli anni della sua infanzia e adolescenza a cui liberamente ispirata, soffermandosi soprattutto sul rapporto del piccolo Samuel ‘Sammy’ Fabelman, alter ego di Spielberg con i suoi genitori che nel film sono interpretati da Michelle Williams e Paul Dano mentre nella realtà si chiamavano Leah Adler e Arnold Spielberg.

In un certo senso The Fabelman è una storia vera perché nelle intenzioni del regista voleva raccontare la sua storia e come sin da bambino ha sempre avuto la passione per il cinema. Spielberg iniziò a girare film amatoriali a soli 7 anni utilizzando come attori non solo i suoi familiari ma soprattutto i sui amici ed i suoi compagni di scuola. Poco prima di adolescenza si è trasferito nel New Jersey e lì ha iniziato a conoscere cos’è l’intolleranza ed il razzismo. Un’altra figura chiave nel film che verrà trasmesso questa sera su Rai1 è lo zio preferito da Sammy, eccentrico e particolare che ha volto dell’attore Seth Rogen e non è chiaro se si ispira ad una persona reale o un suo vero parente oppure è un personaggio totalmente fittizio.

La storia vera di The Fabelmans: la trama autobiografica sull’infanzia e l’adolescenza di Steven Spielberg

Dalle anticipazioni The Fabelmans si scopre che la trama ruota attorno al toccante racconto di formazione e crescita del protagonista, il piccolo Sammy. Nel dettaglio, cresciuto tra l’Arizzona e la California tra gli anni ’50 e ’60 Samuel (Gabriel LaBelle) grazie all’amore di sua madre si appassiona al cinema e soprattutto sin da bambino comprende il potere della cosiddetta ‘settima arte’ cioè la capacità di capire la realtà attraverso i film, si renderà così conto di far parte di una famiglia disfunzionale ma anche, con il trasferimento in New Jersey di cosa sia il razzismo e l’intolleranza. Il film trasmesso questa sera su Rai1, che ha vinto due Golden Globe si conclude con il primo cortometraggio del giovane regista.