The Fabelmans, film su Rai diretto da Steven Spielberg

Mercoledì 5 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film autobiografico dal titolo The Fabelmans. Questo progetto è scritto e diretto dal grande Steven Spielberg, uno tra i massimi registi e sceneggiatori della storia cinematografica, firma di capolavori come Lo squalo (1975), E.T. l’extra-terrestre (1982), Jurassic Park (1993) e Schindler’s List – La lista di Schindler (1993). Per quanto riguarda, invece, le musiche, sono state composte da John Williams, che ha collaborato con il regista in praticamente tutti i suoi lungometraggi.

Nei panni di Samuel “Sammy” Fabelman, l’attore canadese Gabriel LaBelle, conosciuto dal pubblico anche per il personaggio di EJ in The Predator di Shane Black.

Al suo fianco l’attrice Michelle Williams, candidata al Premio Oscar per la sua interpretazione ne I segreti di Brokeback Mountain, e l’attore Paul Dano, apparso anche in Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino. Nel cast del film The Fabelmans anche Seth Rogen, Julia Butters, Oakes Fegley, Judd Hirsch e Chloe East. In un cameo speciale, c’è anche David Lynch, nella sua ultima apparizione sullo schermo, prima della morte.

La trama del film The Fabelmans: infanzia e adolescenza di Steven Spielberg

The Fabelmans racconta la storia del giovane Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo che si innamora perdutamente del mondo cinematografico dopo aver visto per la prima volta un film nel 1952.

I suoi genitori, Mitzi e Burt (rispettivamente Michelle Williams e Paul Dano), incoraggiano questa sua passione regalandogli una cinepresa da 8 mm e, anno dopo anno, il ragazzo continua a girare film amatoriali coinvolgendo tutti coloro che lo circondano.

Un giorno la sua famiglia si trasferisce in Arizona e il protagonista, diventato ormai un fantasioso adolescente, continua a produrre i suoi film con il supporto dell’intera famiglia, tra cui quello di suo padre che gli regala nuove attrezzature. In seguito alla scoperta di una relazione tra la madre di Sammy e il migliore amico del padre, si trasferiscono in California, dove il ragazzo fa fatica ad integrarsi ed è oggetto di odio antisemita.

Mentre il matrimonio tra i suoi genitori naufraga miseramente e sua madre finisce in depressione, Sammy inizia a provare le prime esperienze amorose, legandosi ad una ragazza cristiana di nome Monica, che lo incoraggia a girare un film sulla loro gita scolastica.

La pellicola ha un grande successo e, finalmente, Sammy riesce ad essere accettato dai suoi compagni. Sulla scia di questo consenso, il giovane arriva fino a Hollywood dove incontra il grande film maker John Ford (David Lynch) e dove inizia una nuova straordinaria pagina della sua vita.