The Facchinettis/ Anticipazioni 2 agosto: Wilma porta Francesco da un terapista e…

The Facchinettis va in onda con una nuova puntata stasera, 2 agosto 2020, su Real Time. Il reality show sulla famiglia di Francesco, figlio di Roby, ci porterà all’interno de “La Crisi”. Si chiama così l’episodio trasmesso stasera che racconterà di come Wilma, moglie di Francesco, ormai stanca delle assenze di suo marito lo porterà da un terapista di coppia. Sicuramente c’è la curiosità di capire come reagirà lui. Le vicende della famiglia da tempo prendono il sopravvento nelle tendenze dei social con quello che una volta era Dj Francesco amatissimo dal pubblico di tutte le età. Attenzione però alla potenza mediatica anche della moglie Wilma Helena Faissol. La brasiliana oltre ad essere bellissima è infatti la compagna e la mamma che tutti vorrebbero, premurosa e sempre attenta ai suoi cari.

The Facchinettis, il rapporto di coppia

Anche se ovviamente The Facchinettis rimane una trasmissione televisiva, Francesco ha deciso di portarci con la telecamera all’interno di casa sua. Al centro del reality c’è sicuramente il rapporto con sua moglie Wilma Helena Faissol e le dinamiche legate ai figli. La donna aprirà le porte della casa di Mariano Comense che è colorata e piena di allegria come insegnano le sue origini brasiliane, ma anche ligia alle regole con cura dei figli, attenzione alla casa e alla cucina e ovviamente l’immancabile appuntamento col pilates. Ed è qui che scende in campo Roby Facchinetti, storico elemento dei Pooh e padre di Francesco, che ha convinto tutti sui social con le sue lezioni proprio dedicate all’allenamento del corpo e della mente. Ricordiamo che su DPlayPlus, la piattaforma a pagamento di DPlay, sono già disponibili tutte le puntate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA