THE FAMILY MAN/ Su Rete 4 il film grande classico delle feste natalizie

The family man viene considerato un classico di Natale. Sono davvero molti coloro che lo apprezzano e la amano, decidendo di vederla durante le feste natalizie. Questo film è stato realizzato con un budget pari a 60 milioni di dollari. Globalmente, il film ha incassato al botteghino davvero molto, un totale di circa 130 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica, il film ha ricevuto opinioni contrastanti, ma il pubblico lo ha amato e lo ha quasi elevato a cult. Il film da cui trae ispirazione, anche se non siamo di fronte a un remake, è il grande classico di Natale La vita è meravigliosa di Frank Capra. Questa storica pellicola del 1946 fu interpretata da uno straordinario James Stewart che interpretava il ruolo di George Bailey al bivio della sua esistenza e costretto a prendere delle decisioni. Si ritroverà a dover prendere una decisione che lo porterà a fare importanti considerazioni sul senso della vita. La stessa cosa accadrà al protagonista del film di oggi interpretato da Nicolas Cage.

The family man, film diretto da Brett Ratner

The family man va in onda oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 21:20 su Rete 4. Questo film ha debuttato nell’anno 2000 e appartiene a generi come commedia, drammatico, sentimentale e fantastico. Il regista di questo film è Brett Ratner mentre gli sceneggiatori sono David Diamond e David Weissman.

All’interno del cast del film sono presenti attori di fama internazionale come Nicolas Cage, Tea Leoni, Don Cheadle, Jeremy Piven, Josef Sommer, Markusz Vega e Amber Valletta. La fotografia del film è curata da Dante Spinotti mentre le musiche sono state realizzate dal compositore Danny Elfman.

The family man, la trama del film: un salto indietro nel tempo

Leggiamo la trama di The family man per capire qualcosa in più del film. Jack Campbell è un uomo che apparentemente sembra avere tutto dalla vita. Ha un buon lavoro, è scapolo ha una bella macchina. Insomma, molti lo invidiano e credono che lui sia l’immagine reale del successo. Tuttavia, con l’avvicinarsi del Natale, Jack capisce che c’è qualcosa che non va nella sua vita. Ripensa a 13 anni fa, quando era fidanzato e sembrava felice, mentre ora, nonostante tutto il benessere materiale, la felicità sembra averlo abbandonato.

A volte ripensa al passato e sembra avere anche alcuni rimpianti in merito alla vita che avrebbe potuto avere se avesse fatto scelte diverse. Tuttavia, improvvisamente Jack sembra avere un segno del destino. La sua segretaria gli passa un appunto che reca il nome di Kate Reynolds, vale a dire la sua fidanzata del passato. In un momento molto confuso, Jack si ritrova spaesato in un luogo che non riconosce.

Lo avvicina Arnie che gli dice di essere il suo vicino di casa. Jack non sa davvero chi sia quest’uomo, ma Arnie lo accompagna a casa dove trova Kate, ora sua moglie, arrabbiata e la sua famiglia. Jack non comprenderà cosa sia successo, ma si renderà conto di cosa significa essere un padre di famiglia e forse vorrebbe che la sua vita fosse andata proprio in questo modo.

