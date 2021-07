The Fast and the Furious: Tokyo Drift/ Video, su Italia 1 il film con Bow Wow

The Fast and the Furious: Tokyo Drift andrà in onda oggi, giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 21 e 20 nella prima serata di Italia 1. La pellicola di genere thriller e drammatico è stata diretta da Justin Lin nel 2006. Il film inoltre vede come protagonisti alcuni dei volti più noti del cinema asiatico tra cui Lucas Black nei panni del protagonista Sean Boswell, Bow Wow che interpreta Twinkie, Nathalie Kelley che fa Neela Ezar, infine ci sono Brian Tee ovvero D.K, Takashi e Sung Kang. Il film è l’ennesimo capitolo di una saga che già dal secondo aveva esaurito ciò che aveva da dire ma che ha voluto scaldare i motori per creare qualcosa solo di puro intrattenimento. Nonostante questo rimane uno dei capitoli più deludenti dell’intera serie, anche se per una serata spensierata può andare più che bene.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Sean è un ragazzo che trova nelle corse clandestine la propri passione, si tratta dell’unica via di fuga da quella che è la sua vita famigliare travagliata e i problemi. Le corse però lo rendono inviso ai rappresentanti della giustizia in Arizona, pertanto la madre, dopo l’ennesimo richiamo e il rischio di finire in riformatorio manda Sean dal padre in Giappone. Qui, il ragazzo non avrà vita facile, non solo perché il padre è un militare ma anche perché non parlando nemmeno una parola di Giapponese non riesce a trovare amici. Incontrerà però Twinkie, un giovane appassionato di drifting che gli aprirà un mondo. Entrato nel mondo delle corse, Sean ci mette poco a farsi amici e nemici, la sua passione per le belle donne lo porta ad innamorarsi di Neela, la ragazza però è fidanzata con D.K. un esponente della mafia locale che lucra sulle corse clandestine.

I due si sfidano ma sarà Sean ad avere la peggio, finirà addirittura per distruggere l’auto del suo alleato. Han Lue, ex corridore della scuderia di Dominic Toretto, protagonista degli altri episodi della saga, decide di prendere Sean sotto la propria ala, lo addestra e gli regala un auto per farlo diventare uno dei piloti più bravi. Il ragazzo inoltre è anche bravo a rubare parte dei profitti della mafia e cerca di ingrandire la sua scuderia. Tra gli amici della banda di Han Lue c’è anche Neela, il motivo per cui Sean si unisce agli uomini è proprio la sua vicinanza. Nel frattempo il padre di Sean notando la lontananza del figlio, lo introduce nella propria vita mostrandogli la vecchia Ford Mustang che vorrebbe rinnovare partendo da 0. Han sarà scoperto da D.K. che cercherà di ucciderlo, il giovane grazie all’aiuto di Neela e Sean riesce a scappare ma a causa di problemi legati ad alcune sue vicende personali sarà coinvolto in un incidente e purtroppo perderà la vita a causa dell’esplosione della sua auto. Neal proverà a salvarlo ma arriva troppo tardi sul luogo del crimine. Nel frattempo D.K. lascia Neela intuendo che la ragazza insieme al nuovo arrivato ha cambiato modo di vedere le cose, nonostante questo il giovane la costringe a tornare con lui. Kamata zio di D.K. vuole il suo denaro e si arrabbia sia con il nipote che con Sean per avergli fatto perdere tempo e denaro. Così Sean decide di fargli una proposta, battersi in una gara automobilistica per vedere chi è colui che deve gestire il drifting nella zona. D.K. è convinto di poterlo battere come la prima volta, ma per tenersi al sicuro sceglie una montagna che conosce bene, alla fine sarà Sean a vincere e riconquistare il cuore della bella Neela e la gestione delle gare. Anche Toretto a fine gara apparirà per sfidare Sean con l’auto del compianto amico Han.

Video, il trailer del film “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”





