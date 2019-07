The fast and the furious/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

The fast and the furious andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di lunedì 8 luglio, alle ore 21.20. Si tratta di un film d’azione del 2001 diretto da Rob Cohen ed interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Il film ottenne un notevolissimo successo di pubblico, tanto da diventare un fenomeno di costume e generare una serie di sequel che, continua ancora oggi, a 18 anni di distanza dalla prima pellicola. Si tratta dell’inizio di una saga che ha portato a sette sequel e a un seguito di pubblico davvero impressionante negli anni. Il co protagonista della pellicola, Paul Walker, è morto non moltissimo tempo fa facendo in maniera involontaria aumentare ancora di più il successo di questa pellicola.

The fast and the furious, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama diThe fast and the furious. Brian O’Conner (Paul Walker) è un poliziotto sotto copertura che sta indagando su una serie di furti. Il suo sospettato principale è Dominic Toretto (Vin Diesel), un organizzatore di corse automobilistiche illegali. Per guadagnarsi la fiducia di Toretto Brian partecipa a una delle sue gare e, quando la polizia interviene per interromperla, aiuta l’organizzatore a salvarsi. Brian riesce così ad entrare nel giro di Toretto e conosce sua sorella Mia (Jordana Brewster), con cui intreccia una relazione. I sospetti del poliziotto si spostano quindi su Hector (Noel Gugliemi), un pilota messicano. Anche questo però si rivela pulito. La fortuna interviene a mettere sulla strada giusta Brian, che scopre insieme a Toretto della merce rubata nel garage di Johnny Tran (Rick Yune). Nel frattempo tutti i protagonisti si iscrivono alla Race War, una competizione legale, a cui parteciperà anche Tan. Finora Brian è riuscito a mantenere la sua copertura, ma le cose stanno rapidamente per complicarsi.

Il trailer del film The fast and the furious

© RIPRODUZIONE RISERVATA