The fifty Italia, finale a tinte Grande Fratello: all'ultimo atto Tavassi, Shaila e Helena
Amazon Prime Video si appresta a lanciare il nuovo reality The Fifty Italia, che vanta la presenza nel cast di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui ex gieffini come Helena Prestes e Shaila Gatta, pronte a giocarsi la vittoria finale. E secondo quanto riportato da Lollo Magazine, le due ex concorrenti del reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini sono giunte alle battute conclusive del programma, visto che in queste ore si sta registrando la finale che vedrebbe impegnate anche le due modelle e showgirl.
Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni i finalisti della prima edizione di The Fifty Italia dovrebbero essere Helena, Shaila, Musazzi, Tavassi, Max Felicitas e Federico Fusca. Insomma, protagonisti provenienti dal web e dalla tv, pronti a contendersi la vittoria finale del reality Amazon che vanta tante altre presenze prestigiose nel format che sicuramente farà molto chiacchierare nei prossimi mesi.
The fifty Italia, chi sono i concorrenti
Da Antonella Mosetti a Eva Grimaldi, passando per Francesca Cipriani e Helena Prestes, il cast di The fifty Italia è pronto a sorprendere i telespettatori. Nei prossimi mesi il format sbarcherà sul piccolo schermo e regalerà grandi emozioni al pubblico. Ecco chi sono i concorrenti del format:
lex Caniggia, Alessia Pascarella, Antonella Elia, Antonella Mosetti, Drusilla Gucci, Edoardo Esposito (Sespo), Eva Grimaldi, Federico Fashion Style, Floriana Secondi, Francesco Chiofalo, Francesco Nozzolino, Francesca Cipriani, Helena Prestes, Il Musazzi, Imma Battaglia, Jenny Guardiano, Maika Randazzo, Matteo Diamante, Niccolò e Matteo Porta, Mila Suarez, Paola Caruso, Paolo Noise, Shaila Gatta, Tony Renda e Valerio Mazzei, Giancarlo Danto, Max Felicitas, Nicole Pallado, Gianmarco Zagato, Federico Fusca, Edoardo Tavassi.