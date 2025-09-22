The fifty Italia, finale a tinte Grande Fratello: all'ultimo atto Tavassi, Shaila e Helena

Amazon Prime Video si appresta a lanciare il nuovo reality The Fifty Italia, che vanta la presenza nel cast di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui ex gieffini come Helena Prestes e Shaila Gatta, pronte a giocarsi la vittoria finale. E secondo quanto riportato da Lollo Magazine, le due ex concorrenti del reality di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini sono giunte alle battute conclusive del programma, visto che in queste ore si sta registrando la finale che vedrebbe impegnate anche le due modelle e showgirl.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni i finalisti della prima edizione di The Fifty Italia dovrebbero essere Helena, Shaila, Musazzi, Tavassi, Max Felicitas e Federico Fusca. Insomma, protagonisti provenienti dal web e dalla tv, pronti a contendersi la vittoria finale del reality Amazon che vanta tante altre presenze prestigiose nel format che sicuramente farà molto chiacchierare nei prossimi mesi.

