THE FIX/ Anticipazioni 7 agosto 2019: la star di The Mentalist guida il cast

Sbarca su Canale 5 la serie tv The Fix, in onda a partire da questa sera, mercoledì 7 agosto 2019. Andrà in onda con i primi tre episodi, dal titolo “The Fix“, “Vendetta” e “La microspia“, utili per conoscere la protagonista Maya Travis, interpretata dall’attrice Robin Tunney. Un nome che di certo non sarà nuovo agli appassionati di contenuti seriali, visto che è la storica Teresa Lisbon di The Mentalist. Chi ha la memoria lunga invece la ricollegherà con facilità a Dr House, il celebre show per la tv con Hugh Laurie. In quel caso la Tunney infatti interpretava la primissima paziente finita in cura allo stravagante dottore. All’epoca il suo personaggio era un avvocato e in qualche modo avrà la possibilità di sfruttare questo lato anche nel nuovo lavoro. Nei panni di Maya avrà infatti il compito di interpretare un procuratore appena trasferito in Oregon che cerca di superare il fallimento ottenuto in aula, una causa in cui non è riuscita a mettere nel sacco un assassino. Anche se la conosceremo otto anni dopo quell’evento, il passato di Maya ritornerà a bussare alla sua porta quando il killer deciderà di attaccare di nuovo ed alla donna non rimarrà altro da fare che cercare di ottenere giustizia una volta per tutte. Al suo fianco troveremo infatti l’attore Adewale Akinnuye-Abnaje, che avrà il compito di interpretare Sevvy Johnson, ovvero il killer che è riuscito a farla franca dopo aver ucciso una donna e persino la sua fidanzata Jessica. Farà invece parte del team della protagonista l’attore Adam Rayner nel ruolo di Matthew Collier, assistente procuratore e vecchio collega di Maya. L’ufficio si avvale inoltre della presenza di CJ Emerson, un investigatore esperto interpretato da Merrin Dungey. Anche Sevvy potrà contare su alcuni alleati, anche se in modo indiretto. Scott Cohen sarà presente infatti nei panni dell’avvocato Ezra Wolf, diventato celebre per il suo stile aggressivo in aula e responsabile della mancata condanna del Killer. Quando il suo cliente verrà accusato di un nuovo omicidio, non esiterà a difenderlo per la seconda volta.

ANTICIPAZIONI THE FIX 7 AGOSTO 2019

EPISODIO 1, “THE FIX” – Nel 2010, l’attore Sevvy Johnson riesce ad ottenere l’innocenza in tribunale dopo essere stato accusato di omicidio. Maya Travis, all’epoca avvocato dell’accusa, decide di dimettersi. Otto anni più tardi però Sevvy finisce di nuovo nel mirino delle autorità con il sospeto che abbia ucciso la fidanzata Jessica Meyer. Per tutto quel tempo Maya ha vissuto a Washington isolata da tutti, ma accetterà di aiutare Matthew Collier nelle indagini, nonostante abbia dei forti dubbi. Intanto l’investigatore di Collier riesce a trovare una possibile prova: un video diario realizzato da Star, figlia di Sevvy. Quest’ultimo tuttavia chiede al figliastro Gabe di sbarazzarsi di un borsone.

EPISODIO 2, “VENDETTA” – Collier decide di non abbattersi di fronte alla strategia di Wolf, che ha scelto di avvalersi dei media per difendere il suo cliente. Vorrebbe anzi sfruttare lo stesso meccanismo a suo vantaggio, ma Maya lo convince a concentrarsi solo sul caso. Intanto Wolf ottiene delle prove per il delitto di Jessica che sembrano puntare verso Ben Mitchell e sfrutta anzi la delicata posizione di Star per convincerla a stare dalla sua parte. Anche se Maya non è convinta della sua colpevolezza, Ben andrà nel pallone per via dell’imminente arresto e sceglierà di rilasciare una confessione pubblica, suicidandosi poco prima che la Procuratrice dimostri invece la sua innocenza.

EPISODIO 3, “LA MICROSPIA” – Si scopre che Sevvy ha un’amante Dia, che dimostra in qualche modo la sua innocenza. Maya però inizia a ricevere un nuovo regalo dal suo stalker, un paio di orecchini che le vengono recapitati da anni. Ottiene poi che Dia finisca in custodia per un vecchio reato e la convince a indossare un microfono per spiare Sevvy. Wolf però ricatta il medico del suo cliente, nonché sua ex moglie, in modo che possa giurare di aver avuto in cura Johnson il giorno del delitto. L’alibi di ferro però non ferma Maya, che a quel punto cerca un modo per screditare Wolf.



