Grande azione con The Foreigner, il film con Jackie Chan e Pierce Brosnan ambientato durante gli anni degli attentati dell'IRA a Londra

The Foreigner, film su Italia 1 diretto da Martin Campbell

Lunedì 15 settembre 2025, Italia 1 propone in prima serata, alle ore 21.25, una pellicola dedicata agli amanti dei film d’azione, sapientemente conditi con arti marziali e figure acrobatiche da supereroi. The Foreigner è una co-produzione britannica e cinese del 2017 che vede, tra gli attori protagonisti, il noto cultore di arti marziali e attore Jackie Chan, assieme a Pierce Brosnan (già protagonista della saga di James Bond), Charlie Murphy, Katie Leung, Simon Kunz.

Il regista del thriller-marziale The Foreigner è Martin Campbell, che ha già diretto pellicole d’azione come il famoso Casino Royale e Lanterna Verde.

Le musiche sono di Cliff Martinez, le scenografie sono di da Alex Cameron. I costumi di Alex Bovaird.

La trama del film The Foreigner: un veterano del Vietnam coinvolto dai terroristi dell’IRA

The Foreigner è la storia di un umile ristoratore di Chinatown che, spinto dalle sete di vendetta per la morte della figlia, decide di farsi giustizia da solo spingendosi ai limiti della propria forza fisica e morale.

Jachie Chan è il protagonista di questa pellicola che unisce arti marziali e cronaca geo-politica, quella che da centinaia di anni fa da scenario al conflitto in Inghilterra tra irlandesi cattolici e britannici protestanti.

La vicenda, infatti, è incentrata sul terrorismo dell’IRA, l’associazione militare irlandese che combatte per la liberazione e l’unificazione dello stato dell’Irlanda cattolica.

In una Londra dei giorni contemporanei, Quan è un ex veterano della guerra del Vietnam e conduce una vita tranquilla, portando avanti il proprio ristorante nella metropoli inglese. Un giorno, porta la figlia (l’unica rimasta dopo aver perso moglie e altri due figli durante la fuga nella guerra vietnamita) in un negozio di abbigliamento; una semplice giornata tra padre e figlia si trasforma in tragedia, perché nello stabile scoppia una bomba in cui muoiono altre 17 persone.

L’attentato, che sarà poi riscontrato di matrice irlandese, viene sottovalutato dal Governo; a questo punto Quan decide di indagare e di farsi giustizia in modo del tutto autonomo.

Individua quindi nella figura di Liam Hennessey, vice vice primo ministro della Repubblica d’Irlanda, una persona che può risalire ai responsabili dell’attentato.

In realtà il primo ministro, che viene interpretato dall’attore Pierce Brosnan, è coinvolto direttamente nella strage poiché è responsabile di aver concesso la grazia a numerosi criminali, coinvolti a loro volta in numerose azioni terroriste. Il politico è quindi complice dell’attentato in cui muore la figlia del protagonista, un Rambo cinese dei giorni nostri.

Il governatore, la cui amante è una ex- terrorista, si rivela quindi il vero e proprio villain della vicenda, in cui Quan ne esce come unico fautore della giustizia: in uno spaccato dominato dalla disonestà dei politici inglesi, amanti dei sotterfugi, dai terroristi dell’IRA violenti e dalle misure antiterroristiche feroci, il protagonista cinese è davvero il solo a portare avanti valori come giustizia, onestà e umanità.