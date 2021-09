THE FOREIGNER/ Su Italia 1 il film adattamento del romanzo The Chinaman

The Foreigner ha inoltre ricevuto delle discrete recensioni da parte dei critici cinematografici di tutto il mondo, ed è stato proiettato nei cinema a partire dall’ottobre del 2017. La pellicola è poi l’adattamento cinematografico del romanzo The Chinaman del 1992, che è stato scritto da Stephen Leather. Ultimamente, uno degli interpreti di questo film ha fatto parlare molto di sé. Stiamo parlando di Pierce Brosnan, il quale ha dichiarato a diversi giornalisti di amare ancora tantissimo l’adorata moglie Keely Shaye Smith. Nel cast del film troviamo anche Manolo Cardona che interpreta Pedro Lopez. Nato a Popayan il 25 aprile del 1977 l’attore colombiano ha raggiunto grandissima notorietà in tutto il mondo per il ruolo di Sam Cortez nella commedia per ragazzi Beverly Hills Chihuahua. Sicuramente però ulteriore fama l’ha raccolta quando ha lavorato nella serie tv divenuta un cult cioè Narcos. Di recente l’abbiamo visto in un’altra serie e cioè Che fine ha fatto Sara? In Italia è stato doppiato da Luca Argentero e Emiliano Coltorti tra gli altri.

The Foreigner su Italia 1

The Foreigner va in onda oggi, 27 settembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. L’opera cinematografica in esame appartiene al genere dei film d’azione. Gli interpreti principali di The Foreigner sono Jackie Chan, Pierce Brosnan, Rufus Jones e Katie Leung. Questa pellicola è stata prodotta nel 2017. Il lavoro di regia di questo film è stato svolto da Martin Campbell, che ha diretto anche altri lungometraggi, come La leggenza di zorro e Amore senza confini.

Le musiche di The Foreigner sono state scritte da Cliff Martinez. Come già detto, gli attori principali di questo film sono Jackie Chan e Pierce Brosnan. Il primo è noto per aver girato gli action movie orientali, come Colpo grosso al drago rosso, mentre Brosnan ha interpretato il ruolo di 007 in quattro film.

The Foreigner, la trama del film

Per quanto riguarda la trama di The Foreigner, bisogna dire che il protagonista della pellicola è Ngoc Minh Quan. Quest’ultimo ha combattuto la guerra in Vietnam ed è rimasto vedovo. Attualmente l’uomo vive a Londra ed è il proprietario di un ristorante cinese. Ad un tratto la figlia della sua socia Lam, di nome Fan, viene uccisa da un gruppo terrorista dell’Authentic IRA. Quan vuole sapere dalla polizia i nomi degli attentatori, ma le indagini degli investigatori sono ad un punto morto. Ngoc Minh decide allora di prendere in mano la situazione, si costruisce delle armi in casa e si trasferisce a Belfast.

In questa città, Quan sospetta che uno dei responsabili dell’agguato ai danni di Fan sia il politico Liam Hennessy, che un tempo era uno dei componenti dell’IRA. Hennessy incontra quindi Ngoc Minh e gli confessa che lui non c’entra nulla con la morte della figlia della sua socia in affari. L’ex combattente della guerra del Vietnam, però, è convinto che l’uomo conosca i nomi di chi ha architettato l’agguato ai danni di Fan e inizia ad intimidire il politico, utilizzando le tecniche di guerriglia che lui ben conosce. Hennessy, in un primo momento, riesce ad avere la meglio sui tentativi di Ngoc Minh di fargli confessare la verità. Successivamente, dopo varie vicissitudini, Quan riesce a dimostrare il legame del politico irlandese con l’associazione dell’Authentic IRA e a distruggere la sua carriera politica.

Dopo essersi fatto giustizia da solo, Ngoc Minh torna finalmente a Londra e riabbraccia Lam. Il film The Foreigner è stato girato totalmente a Londra. Le riprese di questo lungometraggio sono iniziate nel gennaio del 2016. The Foreigner non ha vinto nessun premio degno di nota, inoltre questo lungometraggio è stato prodotto utilizzando un budget iniziale di ben 35 milioni di dollari. Purtroppo però il film non ha ottenuto un grande successo di incassi ai botteghini, infatti alla fine quest’opera cinematografica ha incassato solo quasi 29 milioni di dollari.



