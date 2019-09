The Foreigner/ Video, su Italia 1 il film con Jackie Chan (oggi, 16 settembre 2019)

The Foreigner va in onda su Italia 1 oggi lunedì 16 settembre. Questo film di genere azione, thriller e drammatico è stato realizzato nel 2017 tra Regno Unito, Stati Uniti e Cina e prodotto dalla Italian International Film, con la sceneggiatura di David Marconi e le musiche di Cliff Martinez. Tratto dall’omonimo libro scritto da Stephen Leather, il film è stato diretto dal regista neozelandese Martin Campbell, che nella sua carriera si è occupato anche dei titoli Legge criminale, GoldenEye, La maschera di Zorro, The Legend of Zorro, Casino Royale e Lanterna Verde. Protagonista principale è il noto showman e campione di arti marziali cinese Jackie Chan, vincitore del Premio Oscar alla carriera nel 2017 e designato inizialmente come l’erede di Bruce Lee, per poi diventare un’icona di un genere a metà strada tra il kung-fu e la commedia. Viene affiancato dall’irlandese Pierce Brosnan, famoso per aver assunto le sembianze dell’agente 007 James Bond nelle pellicole GoldenEye, Il domani non muore mai, Il mondo non basta e La morte può attendere. Presente anche la scozzese di origini cinesi Katie Leung, che ha preso parte a quasi tutti i capitoli della saga di Harry Potter. Il cast è arricchito da Manolo Cardona, Liu Tao, Michael McElhatton e Rory Fleck-Byrne.

The Foreigner, la trama del film

La trama di The Foreigner sembra costruita su misura per la verve di Jackie Chan. In questo caso, il performer cinese assume le sembianze di un ristoratore di origini vietnamite che gestisce una struttura di settore a Londra, nel Regno Unito. Quan, questo il suo nome nel film, viene coinvolto suo malgrado in un cruento attentato portato avanti dall’organizzazione terroristica IRA. Nella circostanza, sua figlia viene uccisa e l’immigrato mostra tutta la sua sede di vendetta e giustizia. Il suo nuovo obiettivo è quello di trovare gli assassini della sua amata, ma la situazione appare molto più complicata di quanto si possa immaginare. Quan, infatti, deve vedersela non solo con i malviventi, ma anche con un Governo Britannico trincerato nella propria omertà e di politici appartenenti proprio alla temibile società irlandese. Nonostante sia una persona mite e giudiziosa, a poco a poco il vietnamita diventa a sua volta un terrorista e parte all’attacco.

