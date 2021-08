THE FOUNDER, RAI 1/ La storia vera della scalata al successo di Ray Krock

Michael Keaton ci mette molto di suo per rendere credibile il personaggio di Kroc in The founder. É convincente, è determinato è politicamente scorretto. Il film racconta la scalata al successo di un venditore di frullatori che per caso si imbatte nel grande impero dei fast-food. Pare che l’idea di trasformare ristoranti di successo in attività di franchising gli sia venuta in mente prima di conoscere i fratelli McDonald’s. Il ruolo di Ray Kroc all’inizio era stato offerto a Tom Hanks che rifiutò. Michael Keaton quando scoprì che il vero Kroc adorava suonare il piano, decise anche lui di prendere lezioni private. John Carroll Lynch per interpretare la parte di Mac McDonald imparò tutto il copione a memoria. – The founder – solo in Italia ha incassato 2 milioni di euro.

The founder, il film diretto da John Lee Hancock

The founder va in onda Rai 1 oggi, lunedì 16 agosto 2021, a partire dalle 21.25. Si tratta di un film biografico genere drammatico per la regia di John Lee Hancock già noto per aver diretto – Un sogno una vittoria, The blind side, Alamo gli ultimi eroi -, ha inoltre curato la sceneggiatura di – Biancaneve e il cacciatore, I magnifici 7, Un mondo perfetto. – La pellicola è del 2016 e distribuita da Videa. Il protagonista maschile è Michael Keaton, Nel 2015 ha ottenuto la candidatura all’Oscar come migliore attore protagonista per – Birdman -, con lo stesso film ha vinto 1 Golden Globe e ottenuto 3 nomination.

Raggiunge un grande successo con – Quattro pazzi in libertà -, per due volte veste i panni dell’uomo Pipistrello in – Batman e Batman Il ritorno -. La protagonista femminile è Linda Cardellini, l’attrice dalle origini italiane in 22 anni di carriera ha girato 24 film e 2 serie tv. Ha ricevuto 1 nomination ai SAG Awards per – Dead to me -.

The founder, la trama del film

La storia di The founder è ambientata nel 1954 e racconta la vita di Ray Kroc interpretato da Michael Keaton. Ray è un venditori di frullatori ma gli affari non vanno come dovrebbero andare, le vendite sono scarse e la gente non è interessata all’acquisto dell’elettrodomestico. L’uomo pensa che la causa dell’insuccesso sia dovuto all’operazione di marketing troppo antiquata, la gente stanca delle lunghe attese perde interesse nell’acquisto del prodotto.

Con il suo lavoro di venditore, Kroc mangia spesso nei ristoranti e prestando attenzione a quello che gli succede intorno, si accorge quanto l’incapacità degli impiegati possa essere dannoso per gli affari. Quando la sua amica e collega June gli rivela che il McDonald di San Bernardino ha intenzione di fare alla sua ditta un grande ordinativo, Kroc decide di andare di persona sul luogo. Una volta dentro il ristorante, Ray si accorge di come il personale riesca a evadere gli ordini velocemente offrendo ai propri clienti cibo a prezzi bassi.

Dopo aver consumato un panino, Ray si presenta al proprietario del fast-food il signor Mac McDonald, che gli mostra come sono organizzate le cucine e gli fa conoscere il fratello Dick. Affascinato dalle idee innovative in fatto di ristorazione proposte dai fratelli McDonald, Ray decide di cambiare vita e entrare a far parte di questa nuova dinamica. Sebbene Dick non sia soddisfatto della presenza di Kroc, Mac lo ritiene una persona valida di fiducia e appoggia l’idea di Ray di aprire fast-food in franchising, ignaro che la grande ambizione di Kroc potrebbe estrometterlo dall’azienda.

Video, il trailer del film “The founder”





