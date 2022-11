The Game Awards 2022, nuovo record per God of War Ragnarok/ Più votato di Elden Ring

The Game Awards 2022: tutti i candidati alle categorie Game of the Year e Best game Direction

Mancano poche settimane ai The Game Awards 2022, che si terranno tra l’8 e il 9 dicembre 2022 in diretta. Comunemente definito “Oscar dei videogiochi”, l’evento vedrà gareggiare diversi titoli per ottenere la vittoria in alcune categorie tra cui le più prestigiose sono: Game of the Year (Gioco dell’Anno) e Best game Direction (Miglior regia). Ecco tutti i candidati ai Game of the Year:

Activision-Microsoft, polemica alla Commissione Europea/ Cardoso “Mia Playstation..."

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Ecco tutti i candidati ai Best game Direction:

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Sebbene la maggioranza dei titoli candidati fossero stati previsti o anticipati dalla critica e dal pubblico, ha sorpreso la presenza di Stray, il gradevole indie targato Annapurna. In molti ritengono che l’avventura di BlueTwelve Studio, seppur apprezzabile, non sia in grado di competere come Miglior gioco dell’anno.

"Tecnologia agevola abusi s*ssuali su minori"/ Esperti: "Ai pedofili bastano 3 click"

The Game Awards 2022: God of War Ragnarok ottiene più voti di Elden Ring

Ormai è molto chiaro quali giochi si contenderanno il titolo di Game of the Year, ai The Game Awards 2022. L’ultima fatica di Santa Monica, God of War Ragnarok, si è imposto nel panorama videoludico con il plauso della critica e delle recensioni dagli ottimi voti. Ora, le epiche avventure di Kratos stanno per conquistare anche il premio come miglior gioco dell’anno.

God of War Ragnarok, infatti, è stato il gioco che ha ricevuto il maggior numero di candidature per i The Game Awards 2022. Il titolo targato Santa Monica è stato votato 10 volte, contro i 7 di Elden Ring e Horizon Forbidden West. L’ultimo capitolo della nota saga, ha battuto il souls like di FromSoftware che vanta 17, 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal suo rilascio a febbraio 2022. Dunque, la contesa per il titolo più ambito dell’anno sembra che si giocherà proprio tra i due “big” del panorama videoludico.

Hogwarts Legacy, 40 minuti di gameplay ufficiale/ Video, un sacco di dettagli svelati

Here’s a look at the most nominated games for #TheGameAwards on December 8. pic.twitter.com/4LoAOlzJIa — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 14, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA