The Game Awards 2022/ Video trailer, Keighley: “Show sarà più breve, grandi annunci”

Si avvicina inesorabile l’appuntamento con i The Game Awards 2022, gli “Oscar” dei videogiochi, e nella giornata di ieri è uscito allo scoperto nuovamente Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dello stesso evento, svelando qualche anticipazione su come sarà il grande show. Rispetto agli altri anni l’edizione 2022 dei The Game Awards sarà più breve, accogliendo così la critica del grande pubblico, e di conseguenza con meno giochi, ma non mancheranno comunque gli annunci importanti. Attraverso una diretta via Twitter, Geoff Keighley ha spiegato: “Non dirò nulla in via ufficiale finché non siamo alla versione definitiva ma credo che sarà significativamente più breve”, aggiungendo che l’organizzazione ha dovuto l’evento in maniera importante l’evento, ma senza intaccare la sua spettacolarità.

“Abbiamo chiaramente tagliato in maniera significativa la durata dello show – ha ribadito il suo organizzatore – e, per essere precisi, ci saranno meno giochi grossi, ed è una cosa importante perché sappiamo quanto venga sempre molto dibattuto il fatto di presentare abbastanza novità”. Keighley, come sottolinea Multiplayer, sembrerebbe quindi un po’ abbassare le aspettative nei confronti dei The Game Awards 2022, anche se in ogni caso si tratta solamente di sensazioni e solo fra pochi giorni scopriremo la verità. “Abbiamo comunque degli annunci veramente importanti – ha poi spiegato – penso che tanti studi fantastici di tutto il mondo parteciperanno all’evento quest’anno e ci saranno alcuni giochi che speravo da anni di poter mostrare e saranno finalmente presenti per poter essere presentati”.

THE GAME AWARDS 2022, ECCO QUALI GIOCHI POTREBBERO ESSERVI

Inoltre ha fatto sapere che l’evento dei The Game Awards 2022 sarà fra i più “teatrali” delle ultime edizioni, ricordando il ritorno del pubblico in presenza presso il Microsoft Theater di Los Angeles, con tanto di orchestra sul palco che eseguirà brani presi da Elden Ring, God of War Ragnarok, A Plague Tale: Requiem e molti altri. Prima di congedarci vi ricordiamo che i The Game Awards 2022 si terranno alle ore 1:30 italiane di venerdì 9 dicembre, e fra i giochi presenti dovrebbero esservi Tekken 8, Diablo 4 e il nuovo gioco di Hideo Kojima.

This Thursday, #TheGameAwards streams live everywhere. Thousands of fans in the room. Millions watching online. Here's this year's hype promo I personally edited to get us in the mood. Very special thank you to Trent Reznor. pic.twitter.com/q5VAzcSewM — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2022













