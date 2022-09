The General/ Su Rete 4 il film di John Boorman

The General, film di Rete 4 diretto da John Boorman

The General va in onda oggi, venerdì 2 settembre, a partire dalle ore 23.50 su Rete 4, un film drammatico prodotto tra Regno Unito e Irlanda nel 1998 e diretto da John Boorman.

I nomi più celebri che compongono il cast di The General sono Brendan Gleeson, Adrian Dunbar, Maria Doyle Kennedy e Angeline Ball. Il film fu vincitore del Premio per la miglior regia all’edizione numero 51 del Festival di Cannes. Divenuto rapidamente un cult non è da considerarsi la perla di Boorman ma sicuramente il film più particolare della sua carriera.

Purché finisca bene, Al posto suo/ Doppio ruolo per Alessandro Tiberi

The General, la trama del film

La pellicola The General racconta le vicende di uomo di nome Martin Cahill, indicato più comunemente proprio con il soprannome di Generale. Martin vive a Dublino e a ridosso degli anni ’90 è considerato uno dei più rinomati malavitosi irlandesi. La sua vita dissoluta e caratterizzata dalla delinquenza di stampo mafioso inizia ben presto, quando infatti era decisamente ancora giovane.

Purché finisca bene, Basta un paio di baffi/ Su Rai 1 la commedia degli equivoci

Tutto parte dall’incontro con un gruppo di delinquenti residenti nella zona più malfamata della bellissima città di Dublino; Martin li sorprende proprio mentre sono intenti a rubare alcuni generi alimentari presso un rivenditore. Dopo questi piccoli furti i malfattori inizieranno ad ambire a compensi ben più ardui. Per tale ragione, cercheranno di recuperare un buon arsenale di armi al fine di procedere con rapine ben assortite e veloci.

In particolare, la banda mette a segno due colpi clamorosi; per prima cosa, riescono a manomettere la macchina di uno scienziato che stava escogitando un modo per incastrare i mafiosi. Il suo nome era James O’Donovan e viene ucciso proprio attraverso l’installazione di un ordigno esplosivo sotto la sua auto. Successivamente, la banda riesce in un colpo milionario presso una delle gioiellerie più celebri del paese.

Lacci/ Su Rai 3 il film di Daniele Luchetti con Luigi Lo Cascio

La voglia di ambire a colpi sempre più ambiziosi tradisce però Martin Cahill, decide infatti di iniziare un fitto traffico di quadri di grande valore rubati che sarà l’azione che gli costerà la vita. A causa delle sue malefatte attira contro di sè la rabbia della IRA che deciderà di ucciderlo a sangue freddo proprio mentre stava per uscire di casa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA