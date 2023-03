The Gentlemen/ Film con Matthew McConaughey su Rai 2 oggi Giovedì 16 marzo

The Gentlemen, film di Rai 2 diretto da Guy Ritchie

Il palinsesto televisivo di Rai 2 prevede per la prima serata di oggi Giovedì 16 marzo la messa in onda del film The Gentlemen alle ore 21:20. Si tratta di un lungometraggio di genere azione thriller realizzato nel 2019 da una collaborazione tra Stati Uniti e Regno Unito, nella quale hanno partecipato diverse case cinematografiche tra cui la Miramax mentre la distribuzione in Italia è stata curata da Prime Video e Leone Film Group.

Diretta/ Catanzaro Monterosi (risultato finale 3-0): Vandeputte chiude il match!

La regia del film The Gentlemen è stata curata da Guy Ritchie il quale si è occupata anche della stesura del soggetto in collaborazione con Marn Davies, della sceneggiatura e della produzione assieme a Matthew McConaughey. Il montaggio del film The Gentlemen è stato realizzato da James Herbert, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato ad Alan Stewart, mentre le musiche della colonna sonora sono di Christopher Benstead.

Diretta/ Friburgo Juventus (risultato 0-0) video streaming tv: il VAR annulla il gol!

Nel cast della pellicola The Gentlemen sono presenti.tanti grandi nomi della recitazione internazionale tra cui Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Henry Golding. Le riprese del film, il cui budget è stato di 22 milioni di dollari, sono avvenute nella West London Film Studios e il progetto della pellicola è stato presentato al Festival di Cannes 2018.

The Gentlemen, la trama del film

In The Gentlemen, un potente editore chiamato Big Dave viene snobbato dal “barone” della cannabis Mickey Pearson e assume l’investigatore privato Fletcher per indagare sui legami di Pearson e Lord Pressfield. Emergono delle cose davvero molto interessanti che l’investigatore privato decide di utilizzare per il proprio tornaconto personale proponendole in vendita al braccio destro dello stesso Pearson, Raymond, per un valore complessivo di 20 milioni di sterline.

Diretta/ Sivasspor Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: salva Terracciano

Da quel rapporto si scoprono tantissime cose sulla vita di Pearson ed in particolare che dopo essere nato in una famiglia estremamente povera per le sue grandi capacità nell’ambito scolastico è riuscito a pagarsi la frequentazione presso l’Università di Oxford grazie alla vincita di una borsa di studio. Tuttavia, questa non è stata un’opportunità di studio e di crescita professionale per lui perché ha deciso di sfruttare questa esperienza esclusivamente per iniziare a spacciare droga con gli altri studenti. Lasciati gli studi, ha organizzato una struttura malavitosa straordinariamente ampia che gli ha permesso di allargare in poco tempo il suo business di affari arrivando a guadagnare milioni e milioni di dollari ogni anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA