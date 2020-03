THE GOOD DOCTOR 3/ Anticipazioni 13 marzo: Morgan è malata, carriera spezzata?

THE GOOD DOCTOR 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 13 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l’ottavo, dal titolo “Il coraggio di Charlie” e “Lancio sulla Luna”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Shaun (Freddie Highmore) affronta il suo primo intervento chirurgico, mentre a livello personale vive il suo primo bacio con Carly (Jasika Nicole) durante la visione del film. Il medico però preferisce interrompere per non perdere la trama. Shaun confida poi tutto a Lea, che gli suggerisce di parlare con Carly. Quando la Lim (Christina Chang) assegna a Shaun il caso di Beth (Stacie Greenwell), una chef con un cancro esofageo, Andrews (Hill Harper) decide di metterla in guardia. Il caso sarebbe stato perfetto per Park (Will Yun Lee) e Shaun potrebbe commettere degli errori. La risonanza magnetica rivela poi che Beth ha bisogno di un tubo per l’alimentazione: la paziente chiede che sia qualcun altro ad operarla perchè crede che il giovane medico abbia peccato di negligenza. Shaun preferisce scappare piuttosto che affrontare la paziente e la Lim lo costringe a tornare sui suoi passi, minacciandolo di licenziarlo se oserà farlo di nuovo. Dopo una notte tormentata dalla visione del fratello, Shaun parla con Glassman (Richard Schiff) in previsione del nuovo intervento. Carly gli rivela poi di aver accettato di mettere in pausa i baci. L’operazione però non va bene e decide di uscire dalla sala, lasciando ad Andrews e Lim il compito di concludere. Poi intuisce che una procedura alternativa permetterà a Beth di mangiare normalmente. Quella notte, Shaun fa una mossa audace con Carly. Lim assegna a Shaun l’intervento per asportare un’appendice, ma qualcosa va storto. Durante l’operazione, il medico entra in conflitto con l’infermiera Hawks (April Cameron), che accusa di avergli passato uno strumento chirurgico errato. Nonostante la richiesta della Lim di risolvere tutto, Shaun commette un altro errore e l’infermiera decide di denunciarlo. Il capo gli dà però la possibilità di fare le sue scuse alla Hawks, ma Shaun non ci riesce. Intanto, le infermiere convincono il medico che Carlu ha deciso di non invitarlo ad un’uscita con gli amici perchè si vergogna di lui. Claire interviene, ma finisce per creare un nuovo danno. Anche se alla fine Carly rivelerà a Shaun di considerarsi la sua fidanzata. Intanto, Melendez (Nicholas Gonzalez) segue il caso di una donna incinta con un’emorragia in corso e ordina a Morgan (Fiona Gubelmann) di mettere da parte il protocollo pur di salvare la paziente. L’intervento tuttavia non finisce bene e Melendez è costretto a fare un cesareo alla donna, di sole 23 settimane, provocando la sua morte. Nel frattempo, Debbie (Sheila Kelley) viene licenziata e convince Glassman ad assumerla in clinica.

ANTICIPAZIONI DEL 13 MARZO 2020

EPISODIO 7, “IL CORAGGIO DI CHARLIE” – Melendez è ancora distrutto dalla morte di Patty e rivela a Lim di credere che la colpa sia da attribuire alla loro relazione. Intanto, Debbie e Glassman hanno una lite a causa della decisione di lei di lavorare in clinica. Andrews, Morgan e Claire intanto si occupano di Charlie, un ragazzo che sta pe rperdere la vista a causa di un cancro. Shaun, Melendez e Park operano invece Tara, una donna senza sistema immunitario che richiede una terapia genica.

EPISODIO 8, “LANCIO SULLA LUNA” – Melendez entra di nuovo in contrasto con la Lim quando esita ad assumersi delle responsabilità. I due però decidono di operare insieme Wrem, una donna che vuole assicurarsi di avere polmoni intatti per fare un viaggio sulla Luna. Alla fine dell’intervento, la Lim decide di troncare la relazione con Melendez. Nel frattempo, Andrews rivela a Morgan di credere che abbia le carte giuste per essere n capo. Il medico però rivela a Glassman in segreto che di recente le è stato diagnosticata l’artrite remautoide e che potrebbe dover interrompere la propria carriera. Shaun e Park invece si occupano di un medico, Rosalind, in arresto cardiato e decisa a non avere nessuno al suo fianco. Park però deciderà di mettersi in contatto con il marito Leo prima che possa morire.



