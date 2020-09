The Good Doctor 3/ Anticipazioni 2 settembre: Shaun si dichiara a Lea e…

THE GOOD DOCTOR 3, LA TRAMA

The Good Doctor 3 è pronto per ritornare nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, in prima Tv assoluta. La serie tv originaria della ABC andrà in onda con l’episodio 15 e l’episodio 16, dal titolo “Le parole non dette” e “Autopsia“. Come al solito troveremo Freddie Highmore nei panni di Shaun, il medico che soffre di autismo e che con la sua genialità riesce a risolvere casi importanti. Il tutto mentre cerca di migliorare nell’ambito delle relazioni. In questa terza stagione, il protagonista è impegnato a livello sentimentale con Carly, l’analista interpretata da Jasika Nicole.

L’inizio della loro relazione non è stato certo semplice per Shaun: la vicinanza con la dottoressa gli ha permesso di esplorare i suoi limiti, sia a livello emotivo sia a livello fisico. Ed è proprio di fronte a questo bivio che lo abbiamo lasciato nelle puntate precedenti: Shaun ha deciso di seguire i consigli di Audrey, interpretata da Christina Chang, per migliorare le proprie prestazioni a letto con la fidanzata.

Dal canto suo, Carly invece deve fare i conti con la sua gelosia nei confronti di Lea, il primo amore del fidanzato e personaggio interpretato da Paige Spara. Nei nuovi episodi ci sarà qualche imprevisto in più per la coppia, che si ritroverà a vivere una frattura piuttosto importante. Il cast accenderà le luci anche su tutti i medici che abbiamo conosciuto in precedenza, da Claire (Antonia Thomas) a Glassman (Richard Schiff), fino a Melendez (Nicholas Gonzalez), Andrews (Hill Harper) e Morgan (Fiona Gubelmann). In particolare quest’ultima sarà alle prese con il suo disturbo ed una lotta senza confini contro Melendez, che deciderà di denunciare. Il medico però finirà per avere uno scontro con Claire, a causa di un gesto inaspettato di Park (Will Yun Lee).

Purtroppo dobbiamo aspettarci un colpo di scena nel finale di stagione che ci lascerà l’amaro in bocca e che permetterà di contro a Claire di rivelare finalmente il suo sentimenti per il mentore. Possiamo però parlare anche delle belle notizie, soprattutto per quanto riguarda il futuro della serie. Il network madre ha già approvato il quarto capitolo e le riprese sono iniziate proprio nel periodo più drammatico che l’intera popolazione mondiale si è ritrovata ad affrontare. Il tema del Coronavirus ovviamente verrà trattato nella nuova traccia narrativa, mentre dovremo aspettarci anche una doppia uscita di scena dal cast. I telespettatori italiani però scopriranno di chi si tratta solo durante la messa in onda dell’episodio conclusivo della terza stagione.

THE GOOD DOCTOR 3, ANTICIPAZIONI DEL 2 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 15, “LE PAROLE NON DETTE” – L’ospedale si occupa di Cory, un ragazzo nato senza una trachea del tutto sviluppata e che si dovrà sottoporre ad un intervento piuttosto delicato. Il caso verrà affidato a Shaun, che riuscirà a trovare una soluzione. Intanto, Morgan fatica a nascondere il decorso della sua malattia e il peggioramento delle sue condizioni di salute. Park però deciderà di prendersi il merito della sua denuncia contro Melendez, spingendo il medico e Claire ai ferri corti. Carly invece sceglie di rompere con Shaun, sicura che il medico ami in realtà Lea.

EPISODIO 16, “AUTOPSIA” – Shaun si occupa di Jane Doe, una donna sconosciuta e ricoverata con un aneurisma. La paziente morirà sul tavolo operatorio e Shaun si convincerà che c’è molto di più dietro l’evento. Scopre così che il figlio Jules è affetto da una malattia mortale ereditata dalla donna. Nel frattempo, Morgan, Claire e Andrews si occupano di Aiden, un ragazzo affetto da sonnambulismo e con una doppia personalità. Si scoprirà però che la causa è una ciste sull’ipotalamo. Lim invece scopre che in ospedale è tornata una ragazzina che ha trovato otto anni prima e che aiuterà a superare le sue paure. Quella sera, Shaun decide di dichiararsi a Lea, ma la ragazza lo rifiuta.



