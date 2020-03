THE GOOD DOCTOR 3/ Anticipazioni 20 marzo: un dramma devastante per Shaun

THE GOOD DOCTOR 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, venerdì 20 marzo 2020, andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “Incompleto” e “Amici e famiglia“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Nelle ore successive alla perdita della sua paziente, Melendez (Nicholas Gonzalez) continua a pensare ai possibili errori compiuti sul tavolo operatorio. La Lim (Christina Chang) però lo spronda a pensare al fatto che la donna conosceva i rischi. Melendez si occupa poi di Tara (Haley Ramm), affetta da immunodeficienza combinata e con un tessuto infetto nel polmone destro, ma durante l’operazione esita. Rifiuta poi l’idea di Park di sottoporre la paziente alla terapia genetica, ma la Lim si impone. Il capo chiede poi a Glassman (Richard Schiff) di parlare con il suo fidanzato, anche se il tentativo va a vuoto. Melendez infatti giura di stare bene, anche se ammetterà che non è così solo alla Lim, in un secondo momento. Ripensando alla morte di Patty, concluderà anzi che la responsabilità è di entrambi. Forse se non avessero avuto una relazione, la Lim si sarebbe comportata in modo diverso.

Intanto, Claire (Antonia Thomas) e Morgan (Fiona Gubelmann) si occupano di Charlie (Kiefer O’Reilly), un ragazzino di 12 anni a cui deve essere rimosso un occhio e che riuscirà a darsi alla fuga.

Verrà ritrovato poi allo stadio e Morgan deciderà di esaudire alcuni dei suoi desideri prima dell’intervento, spingendo Claire a fare i conti con il recente lutto. Shaun (Freddie Highmore) e Carly (Jasika Nicole) si baciano ad un carnevale, ma il momento romantico diventa drammatico una volta che i due si ritrovano a condividere il letto. Shaun infatti scappa spaventato, mentre Melendez chiede spiegazioni alla Lim: non la sente dall’ultimo litigio. Il medico vorrebbe che lui accettasse di essere fallibile e gli suggerisce di operare con Glassman, rivelando di voler mettere dei paletti nella loro relazione.

Nel frattempo, Morgan scopre che dovrà affrontare il suo primo intervento, mentre Andrews, Shaun e Park curano una donna con dei dolori al petto. Solo in un secondo momento Shaun realizza che si tratta di Rosalind Elion, che ha pubblicato di recente un documento importante sulla leucemia. Melendez invece scopre che la sua paziente, un’astronauta, ha un tumore al polmone che richiede una rimozione. Mentre Morgan inizia a tremare sul tavolo operatorio, Carly trova il modo di provare la terapia dell’esposizione con Shaun, in modo che possa sentirsi a suo agio al suo fianco, in previsione di un futuro rapporto fisico.

Qualcosa però va storto, mentre Glassman scopre che Morgan soffre di artitre remautoide alle mani. Il medico le suggerisce quindi di rinviare il suo primo intervento, ma Morgan teme di dover rivelare tutto ai suoi superiori. Glassman la aiuterà quindi a trovare una cura, in modo che possa migliorare il tremolio. Anche Shaun trova una soluzione: la tecnica di Carly potrebbe funzionare e così riesce a superare i 20 secondi al suo fianco, senza provare a scappare.

ANTICIPAZIONI DEL 20 MARZO 2020

EPISODIO 9, “INCOMPLETO” – Claire si ritrova a fare i conti con un dubbio morale quando deve gestire un paziente che ha avuto un incidente d’auto. Intanto, Morgan, Andrews e Shaun si occupano di una giovane donna che non vuole rimuovere alcune masse tumorali per continuare ad avere rapporti fisici. Morgan però decide di parlare con il suo fidanzato per convincerla del contrario. Lim invece inizia ad avere dei dubbi sulla rottura con Melendez, mentre Shaun ha di nuovo problemi con l’intimità con Carly. Glassman poi rivelerà al giovane medico che suo padre ha un cancro al pancreas e che potrebbe avere solo pochi giorni da vivere.

EPISODIO 10, “AMICI E FAMIGLIA” – Melendez guida il suo team in un nuovo caso: un calciatore professionista si è rotto la schiena durante un allenamento in palestra. Morgan suggerisce un trattasmento che si rivela efficace, ma in seguito Art rivelerà di odiare lo sport e di essersi ferito intenzionalmente. Claire gli suggerisce quindi di essere sincero con la sua famiglia, mentre dal punto di vista personale, il medico inizia delle sessioni con un terapeuta per risolvere i suoi problemi. Nel frattempo, Shaun aggredisce verbalmente il padre Edward, poi cambiaidea su consiglio di Lea e Glassman. Il genitore tuttavia riverserà tutto il suo odio su di lui.



