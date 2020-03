THE GOOD DOCTOR 3 / Anticipazioni 27 marzo: crisi in vista, Carly lascia Shaun?

THE GOOD DOCTOR 3 ANTICIPAZIONI DEL 27 MARZO 2020

Nella prima serata di oggi, venerdì 27 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno l’11° e il 12°, dal titolo “Un cuore spezzato” e “Mutazioni”

EPISODIO 11, “UN CUORE SPEZZATO” – Park e Claire si occupano di un corriere della droga e i due entrano in contrasto sulla possibilità di informare la Polizia. Il paziente in seguito fugge dall’ospedale, mentre Claire scopre dalla sua terapeuta che potrebbe soffrire di disturbo post traumatico. Intanto, Morgan e Shaun si occupano di Kerry, una paziente con una gamba rotta che rifiuta antidolorifici a causa della sua dipendenza da oppiacei. Lo staff medico alla fine sarà costretto a sottoporla ad un intervento doloroso, mentre Kerry è cosciente. Dopo una notte con Lea, Shaun invece inizia ad avere dei dubbi sui suoi sentimenti per Carly.

EPISODIO 12, “MUTAZIONI” – Shaun e Morgan si uniscono ad Andrews per occuparsi di un paziente con una mutazione genetica. Carly viene convocata per aiutare il team, ma la situazione diventerà sempre più difficile. Saranno Carly e Shaun alla fine a riuscire a salvare la vita di James. Intanto, Claire e Park aiutano Melendez a curare una malata di cancro con un tumore al cervello e fidanzata con un giovane paziente nelle stesse condizioni. Su consiglio di Claire, l’ospedale organizza un ballo di fine anno per adolescenti. Angie però muore poco dopo l’intervento, mentre Shaun e Carly hanno il loro primo rapporto.

THE GOOD DOCTOR 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa a The Good Doctor 3: Claire (Antonia Thomas) trascorre la notte con uno sconosciuto dopo una serata passata a bere. In seguito, lo ritroverà in ospedale, a causa di un brutto incidente, e deciderà di non dire nulla sulla loro conoscenza. Mentre scopre che il ragazzo è sposato, Shaun (Freddie Highmore) parla con Morgan (Fiona Gubelmann) della possibilità di portare la relazione con Carly (Jasika Nicole) al livello successivo. I due intanto si occupano di Jeanie, una paziente con un tumore alle parti intime che potrebbe toglierle la possibilità di avere rapporti. Morgan finisce per arrabbiarsi con il fidanzato di Jeanie quando la donna decide di rifiutare l’operazione. Shaun invece si blocca durante un approccio con Carly e confida tutto a Glassman (Richard Schiff), che gli suggerisce di superare le sue paure. Dopo aver parlato con il suo fidanzato, Jeanie alla fine acconsente all’intervento. Claire invece conclude di non stare bene e che è arrivato il momento di affrontare i suoi problemi. Così decide di parlare con la moglie dello sconosciuto. Nel frattempo, Shaun riceve una telefonata della madre: il padre sta morendo di cancro. Claire si occupa di un giocatore della NFL che ha soccorso durante una partita, mentre Shaun impone a Lea (Paige Spara) di accompagnarlo a fare visita al padre.

Il giovane medico però deciderà di non dire nulla a Carly, anche se Glassman cercherà di fargli cambiare idea. In ospedale, il giocatore scopre di avere le colonna vertebrale spezzata e il suo staff gli suggerisce di non farsi operare da Melendez (Nicholas Gonzalez). Intanto, Shaun ha un moto di rabbia e Lea gli consiglia di fare visita alla tomba del fratello. Solo dopo il ragazzo accetta di vedere i genitori, ma la sua rabbia riemerge di fronte al padre, che accusa di aver ucciso il fratello e il suo coniglio. In ospedale, il giocatore confessa al suo staff di aver chiuso con il calcio, che lo ha sempre odiato e che ha accettato di fare quel tipo di carriera solo per aiutare la sua famiglia. Dopo un tuffo nel lago e diverse ferite aperte, Shaun accetta di nuovo di rivedere il padre, convinto dalla madre. All’inizio i due discutono in modo normale, ma il genitore poi scoppia di rabbia a causa della morfina e lo attacca. L’uomo muore poco tempo dopo che Shaun è ritornato nel suo albergo. Nel frattempo, Claire inizia le sue sedute con una terapeuta.



