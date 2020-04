The Good Doctor 3/ Anticipazioni 3 aprile: chi ha denunciato Melendez?

THE GOOD DOCTOR 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella sua prima serata di oggi, venerdì 3 aprile 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno il 13° e il 14°, dal titolo “Amore e morte” e “L’influencer“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: prima di tornare in città, Shaun (Freddie Highmore) confessa a Glassman (Richard Schiff) di essere confuso per la notte trascorsa per Lea (Paige Spara) e per il suo coinvolgimento con Carly (Jasika Nicole). In ospedale, Carly lamenta del fatto che Shaun non le abbia risposto ai messaggi, mentre Claire ( Antonia Thomas ) continua ad informarsi sullo stress post traumatico: confida a Melendez (Nicholas Gonzalez) di aver visto una psicologa. Poco dopo, Park (Will Yun Lee) intuisce che un giovane paziente, Luca (Moises Arias), è un corriere della droga a cui potrebbe essere scoppiato un ovulo nello stomaco. Più tardi, la paziente di Morgan le rivela di avere un passato da dipendente di farmaci e per questo non vuole essere sedata. Colpita dalla storia di Luca, Claire convince Melendeza posticipare la denuncia contro Lucas il più possibile. Quando la paziente rischia di perdere la gamba, Morgan fa in modo che la donna parli con il marito della sua dipendenza passata. Shaun invece decide di essere sincero con Carly e rivela di aver dormito con Lea: la ragazza si allontana in lacrime. A fine turno, Claire scopre che Luca ha rubato gli ovuli che gli erano stati tolti ed è fuggito. Quella sera, Carly perdona Shaun e decide di non lasciarlo. Mentre Lea decide di trasferirsi, Melendez e Claire scoprono che un giovane Ryan (David Iacono) ha sconfitto il cancro prima del previsto. Quando Angie (Alyssa Jirrels), sua coetanea, scopre invece di avere una recidiva, chiede di poter andare per lo meno al ballo con Ryan prima del trattamento.

La madre però si oppone e impedisce anche a Ryan di farle visita. Melendez invece chiede a Glassman di aiutarli a trattare la paziente, mentre Morgan non risponde ad un’emergenza perchè sta vomitando nei bagni. Più tardi, Shaun e Carly tentano di andare a letto insieme, ma la ragazza si ferma perchè ancora pensierosa per quanto accaduto nei giorni precedenti. Un’emergenza al paziente di Andrews alla fine impone ad entrambi di tornare in ospedale e di collaborare al caso. Nel frattempo, Claire organizza un ballo scolastico in ospedale per regalare un sorriso ad Angie e Ryan. Carly invece fa capire a Shaun di aver reagito in modo controllato la sera precedente. Più tardi, la madre di Angie arriva in ospedale a sorpresa e decide di lasciar perdere quando vede la figlia sorridere grazie al ballo. L’intervento però non va a buon fine: il tumore è troppo esteso e la ragazza muore poco dopo. Nel frattempo, Glassman prescrive un altro farmaco a Morgan, mentre Carly capisce come risolvere le cose con Shaun e i due riprovano ad andare a letto insieme.

THE GOOD DOCTOR 3 ANTICIPAZIONI DEL 3 APRILE 2020

EPISODIO 13, “AMORE E MORTE” – Morgan ritorna al centro della trama e questa volta non ha nulla a che fare con la sua malattia. La madre Caroline, un’artista con una malformazione cerebrale, viene ricoverata in ospedale e Morgan trova con il fratello Ariel una possibile soluzione che coinvolge anche Glassman. Intanto, Shaun tratta con Melendez un paziente affetto da tumore: il giovane medico però è pensieroso. Carly gli ha confidato infatti di non essere rimasta soddisfatta dalla loro prima volta e Shaun inizierà a studiare per poter rimediare. Alla fine però sarà la Lim a dargli qualche dritta utile.

EPISODIO 13, “L’INFLUENCER” – Claire, Melendez e Park si occupano di una donna con un’infezione al tratto urinario, provocata da un rimedio casalingo trovato su internet. La cura per Ann si rivelerà inoltre utile per curare Marla, la figlia di soli tre anni. Intanto, Morgan ha un nuovo problema sul tavolo operatorio e deve valutare la situazione con Glassman. Dopo aver rischiato la vita, il paziente e influencer dei social rivela invece ai suoi ammiratori che è stato Shaun a salvarlo. Il giovane medico ha anche un altro problema altrove: Carly è ancora gelosa del rapporto fra il fidanzato e Lea, mentre decide di lasciare il lavoro. Quando la vicinanza fra Melendez e Claire diventa di dominio pubblico, un anonimo decide di denunciare il primario per favoritismo.



