THE GOOD DOCTOR 3/ Anticipazioni 4 marzo: Shaun di nuovo nei guai con Andrews?

THE GOOD DOCTOR 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, andranno in onda due nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “La prima volta” e “Prove generali”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: Claire (Antonia Thomas) si prepara per il suo primo intervento, la rimozione della cistifellea in una giovane paziente, Michelle (Kyla-Drew). Morgan (Fiona Gubelmann) invece si occupa di un uomo con un pesce spada conficcato nella gamba. Il caso di Michelle si complica a causa di un’embolia polmonare, che permette a Claire di scoprire che la ragazza è un’autolesionista. La ragazza rivela poi di essere infelice a causa della pressione in casa, ma la madre adottiva nega tutto. Quando il pescatore viene sottoposto ad una risonanza, il pesce a cui è attaccato scoppia a causa della presenza di metalli. Intanto, Shaun (Freddie Highmore) continua ad avere dei problemi nel relazionarsi con Carly (Jasika Nicole) e Claire si offre di dargli una mano. Michelle accetta alla fine di incontrare uno psichiatra su consiglio della Browne e la madre si lamenta con la Lim (Christina Chang), che decide di toglierle il caso. Su intervento di Melendez (Nicholas Gonzalez), l’intervento viene riassegnato di nuovo a Claire. Anche se con qualche difficoltà, l’operazione va a buon fine. A fine turno, Carly scopre però che la madre è morta in un incidente d’auto: ha bevuto un’intera bottiglia acquistata per festeggiare il suo successo in sala operatoria.

Il complottista Mitchell Stewart (Joshua Malina) ha bisogno di un intervento al fegato e Andrews (Hill Harper) impone a Shaun e Park (Will Yun Lee) di mantenere il segreto. L’uomo è sicuro tra l’altro di essere stato avvelenato, ma l’esame tossicologico lo nega. Nel frattempo, Carly continua a fare dei tentativi a vuoto per toccare le mani di Shaun, ma ogni volta il ragazzo si ritrae. Shaun ne parla subito con Glassman (Richard Schiff), ma finisce solo per far venire dei dubbi al medico sul suo imminente matrimonio con Debbie (Sheila Kelley). Mentre Glassman abbandona il Municipio, Morgan scopre che una sua nuova paziente non sente il dolore. Quando Lily (Jennifer Lafleur) reagisce col sorriso alla perdita della mano, il marito inizia a temere che l’assenza di dolore comporti anche un’assenza di amore nei suoi confronti. Nel frattempo, Shaun si occupa di Mitchell in modo esclusivo e scopre che è avvelenato da una dose massiccia di viagra. Dopo aver nascosto il suo lutto a chiunque, Claire è costretta ad ammetterlo a Morgan. Intanto, Shaun aiuta Glassman a comprendere che ha già scelto di sposare Debbie. Nello stesso momento, Morgan aiuta Claire a spargere le ceneri della madre. Una volta sola, la Browne abborda uno sconosciuto in un bar con cui ha un’avventura.

ANTICIPAZIONI DEL 4 MARZO 2020

EPISODIO 5, “LA PRIMA VOLTA” – Claire e Morgan seguono il caso di un uomo ubriaco che afferma di essere sobrio da anni. Claire però non gli crede, anche se Morgan è sicura che ci sia un’altra spiegazione. Intanto, Glassman si preoccupa quando scopre che Debbie porta sempre con sè una pistola. Shaun invece esegue il suo primo intervento: la paziente è Beth, una donna affetta da cancro esofageo. Andrews però crede che Lim stia coccolando troppo il giovane strutturato e la mette in guardia sulle conseguenze. Anche quando Shaun guida i due chirurghi verso una procedura rischiosa.

EPISODIO 6, “PROVE GENERALI” – Dopo aver fallito il suo primo intervento, Shaun ritorna in sala operatoria per un’appendicectomia. L’operazione è un successo, ma Shaun decide di cacciare l’infermiera Hawks per avergli passato uno strumento diverso da quello che avrebbe voluto. Visto che il medico non intende scusarsi, l’infermiera decide di sporgere denuncia e Lim dà un ultimatum a Shaun. Intanto, Melendez si occupa di una donna incinta con un tumore ovarico e si scontra con il marito della donna, che vorrebbe salvarla a discapito del bambino. Carly invece fa l’errore di non invitare Shaun ad un’uscita con i suoi amici, ma poi comprende il proprio errore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA