THE GOOD DOCTOR 3/ Anticipazioni 6 marzo: Shaun rischia di nuovo il posto

THE GOOD DOCTOR 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 6 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “La prima volta” e “Prove generali“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Claire (Antonia Thomas) è emozionatissima per il suo primo intervento: dovrà operare Michelle (Kyla-Drew), una giovane paziente con un problema alla cistifellea. Il caso la coinvolge però un po’ troppo, soprattutto quando Claire intuirà che la ragazza si provoca dei tagli sulla pelle solo per sfuggire alle troppe responsabilità in famiglia. La madre adottiva di Michelle decide di parlarne subito con la Lim (Christina Chang), che conclude di doverle togliere il caso. Nel frattempo, Morgan (Fiona Gubelmann) si occupa di un uomo con un pesce spada che gli trafigge la gamba. Con la difficoltà che il paziente ha a cuore il pesce e preferirebbe non venisse distrutto. Grazie al suo intuito, Claire realizza che l’uomo ha un tumore, riuscendo a risolvere anche il caso di Michelle, con l’appoggio di Melendez (Nicholas Gonzalez). Una volta tornata a casa, Claire viene avvisata dalla Polizia che la madre è morta in un incidente d’auto perchè aveva bevuto troppo. Nonostante il lutto in corso, Claire decide di non dire nulla al resto dello staff. Nel frattempo, Shaun (Freddie Highmore) viene scelto come confidente da Mitchell Stewart (Joshua Malina), un famoso complottista che afferma di essere stato avvelenato. Il caso permetterà al giovane medico di capire anche qualcosa di più della sua relazione con Carly (Jasika Nicole), che sta avendo numerose difficoltà a tenerlo per mano. A causa di alcune parole di Shaun, Glassman (Richard Schiff) decide invece di far saltare il suo matrimonio perchè si reputa troppo diverso da Debbie (Sheila Kelley). La fidanzata però riesce a fargli cambiare idea un’altra volta. Intanto, Morgan e Claire si occupano di Lily (Jennifer Lafleur), una paziente che non sente alcun tipo di dolore, nemmeno emotivo. Così quando il marito decide di andarsene perchè crede che non lo ami davvero, la donna decide di assumere dei farmaci che la portano ad avere profonde crisi emotive. Alla fine del turno, Claire rivela il lutto a Morgan e con il suo aiuto sparge le ceneri della madre nell’oceano.

THE GOOD DOCTOR 3 ANTICIPAZIONI DEL 6 MARZO 2020

EPISODIO 5, “LA PRIMA VOLTA” – Shaun sembra pronto per il suo primo intervento chirurgico, anche se alcuni medici credono che sia ancora troppo presto. Ancora una volta Shaun e Carly dovranno analizzare la loro relazione da vicino, a causa di un bacio ‘a tempo’. Il medico infatti ha bisogno di un piano preciso, non riesce a lasciarsi andare, nemmeno quando Carly si lascia trasportare dalla passione. Ancora una volta deciderà di confidare tutto a Lea. I suoi pensieri verranno distolti solo grazie all’annuncio del primo intervento: il paziente è Beth, una chef con un cancro all’esofago. Andrews tuttavia crede che Lim abbia fatto il passo più lungo della gamba e che debba essere Park a fare l’operazione.

EPISODIO 6, “PROVE GENERALI” – Shaun mette di nuovo a rischio la sua relazione con Carly e persino la permanenza al Saint Bonaventure. Durante un intervento all’appendice, Shaun infatti finisce per mandare fuori dalla sala un’infermiera, solo perchè ha ‘osato’ passargli un morsetto con un’angolazione insufficiente. Ripreso dalla Lim, il medico rifiuterà persino di fare le sue scuse alla Hawkes. La situazione tuttavia peggiora: durante un nuovo confronto, l’infermiera decide di sporgere denuncia contro Shaun. La Lim dà quindi un ultimatum al protagonista: non dovranno ripetersi errori di quel tipo. Sul fronte sentimentale, Shaun scopre che Carly ha decido di non invitarlo durante un’uscita con gli amici. Claire deciderà di mentire per proteggere l’amico, che tuttavia scoprirà lo stesso la verità.



