The Good Doctor 3/ Anticipazioni 9 settembre: Claire confessa, ama Melendez!

THE GOOD DOCTOR 3, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, andranno in onda due nuovie pisodi di The Good Doctor 3 in prima Tv assoluta. Saranno il 17° e il 18°, dal titolo “Ossessione” e “Cuore spezzato“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Lim, Shaun e Morgan si occupano di un ragazzo senza una trachea e una laringe sviluppate. Il team tenta un approccio sperimentale e poi Shaun trova una soluzione. Intanto, Morgan continua a lottare contro la sua malattia, mentre pensa alla denuncia fatta contro Melendez. Quest’ultimo invece si occupa di Fran, un pompiere ferito al braccio a causa dell’aggressione da parte di un cane. In seguito, Park si prende il merito della denuncia contro Melendez e il suo rapporto con Claire si sgretola.

Il medico però trova il modo di rimediare quando scopre che anche la Lim è d’accordo con Claire. Nel frattempo, Carly (Jasika Nicole) affronta di nuovo uno stop nella sua relazione con Shaun. Dopo una serata karaoke, la ragazza realizza che nel cuore del fidanzato c’è Lea e decide di lasciarlo. Gli suggerisce anche di dirle ciò che prova e che è giusto che stiano insieme.

Mentre Shaun e Park si occupano di una paziente con un aneurisma, Claire e la Reznick trattano un paziente che si è svegliato ricoperto di sangue. In seguito Shaun si unisce a Melendez e a Park per intervenire sulla paziente, ma finisce per parlare della sua rottura con Carly. Quando la donna viene dichiarata morta, Shaun insiste per eseguire un’autopsia, ma Melendez e la Lim (Christina Chang) non accettano. Il medico decide quindi di chiedere alla famiglia della sconosciuta. Intanto, Morgan rivela a Claire che è stata lei a presentare la denuncia eche Park le ha chiesto solo di fare chiarezza. Alex invece spinge Shaun a valutare la possibilità che il suo accanimento verso la paziente sia legato alla sua rottura con Carly. Il giovane medico entra poi in contrasto con Melendez quando prende sotto gamba la rimozione della cistifellea di un paziente.

Indagando sul caso di Aiden, Claire e Morgan scoprono che l’uomo è affetto da una doppia personalità. Nel frattempo, Lim dà la caccia a una bambina che fugge in tutto l’ospedale. Quando Shaun aggredisce l’auto del figlio della sua paziente, la Polizia decide di arrestarlo. Viene tirato fuori da Gassman, che gli ricorda le ultime parole di Carly: deve dire a Lea la verità sui suoi sentimenti.

THE GOOD DOCTOR 3, ANTICIPAZIONI DEL 9 SETTEMBRE 2020

EPISODIO 17, “OSSESSIONE” – Glassman non è felice di sapere che Shaun sta cercando di riconquistare Lea. Il ragazzo infatti è convinto di aver trovato diverse soluzioni ai problemi che Lea gli ha fatto notare in precedenza. Così inizia a rimettere ordine in casa solo per renderla felice. Scopre però che la ragazza ha dei problemi con il suo autismo e che è convinta che il loro rapporto non potrebbe mai funzionare. Intanto, Alex si occupa di un paziente che gestisce un centro per ragazzi disagiati. Quando le condizioni di salute dell’uomo peggiorano, la Lim si rifiuta di approvare il trapianto di organi. Shaun e Claire invece si occupano di Alice, una donna che deve rimuovere le ghiandole surrenali a causa di una rara patologia.

EPISODIO 18, “CUORE SPEZZATO” – Shaun non riesce ancora a digerire il doppio rifiuto di Lea e decide di assentarsi dal lavoro per tre giorni. Poi si unisce a Claire e Melendez per trattare Finn, un paziente con un disturbo respiratorio e ben due fidanzate. Nonostante il successo dell’intervento, Shaun continua a pensare a Lea e finisce per alzare il gomito e distruggerle l’auto. La ragazza però lo ferma appena in tempo. Nel frattempo, la Lim cerca di rimandare il più possibile l’amputazione del braccio di un paziente, anche se Andrew è convinto che sia necessario. Morgan invece decide di operarsi per rimanere in Chirurgia, mentre Claire confessa al suo terapeuta di essere innamorata di Melendez.



