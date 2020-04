The Good Doctor 3/ Anticipazioni episodi 15 e 16: quando vanno in onda?

Quando andranno in onda i nuovi episodi di The Good Doctor 3? La serie tv in onda su Rai 2 si ferma in Italia anche se negli States si è già andati avanti fino alla fine della stagione. I prossimi episodi dovevano andare in onda il 10 aprile, numeri 15 e 16, ma al momento non sappiamo quando rivedremo il dottor Shaun Murphy sulla tv di Stato. In attesa di scoprirlo andiamo a leggere qualcosa in più in merito alle nuove puntate, andando a leggere le anticipazioni uscite proprio in America dove la serie è arrivata al suo naturale termine.

I due episodi sono andati in onda il 17 e 24 febbraio scorso col titolo “Unsaid” e “Autopsy”. Nel primo episodio Shaun sarà ancora costretto a discutere con la sua fidanzata Carly, che non accetta il suo rapporto del tutto speciale con la bella Lea. La speranza è che questa finalmente possa capire però che tra i due c’è solamente amicizia. Nel secondo invece il “nostro” sarà ossessionato dall’autopsia su Jane Doe che metterà in crisi l’intero ospedale. Cosa è collegato a questa misteriosa morte? Staremo a vedere. Sui social network intanto il pubblico si dimostra piuttosto affranto dalla decisione della Rai di interrompere momentaneamente la messa in onda delle prossime puntate.

