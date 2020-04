The Good Doctor 3 non va in onda oggi/ Quando torna in tv?

Niente The Good Doctor 3 questa sera, 10 aprile, in tv. La famosa serie non va in onda, pertanto gli appassionati della fiction dovranno rinunciare al loro appuntamento con il mitico Shaun. Il cambiamento sul palinsesto è dovuto alle varie restrizioni dovute all’emergenza coronavirus. Così, proprio nel momento in cui i telespettatori della tv pubblica sembravano apprezzare particolarmente le dinamiche della serie, arriva una brusca interruzione. In tanti, quindi, si domandano quando The Good Doctor 3 tornerà su Raidue e se bisognerà aspettare a lungo per assistere agli sviluppi nelle vite dei vari personaggi. Il motivo che ha causato l’interruzione della serie, come detto, è legato alle problematiche della pandemia. I lavori del doppiaggio, infatti sono rimasti fermi e le nuove puntate sono ancora prive di dialoghi in lingua italiana. Così la Rai ha deciso di chiudere anticipatamente la stagione di The Good Doctor, in attesa di completare il doppiaggio della serie e di riportarla in tv al più presto. Al momento sembra che occorrerà attendere fino a settembre. Nel caso in cui The Good Doctor dovesse tornare in televisione tra la fine dell’estate e l’inizio del prossimo autunno si dovrebbe ripartire proprio dagli episodi numero 15 e 16, iniziando la corsa verso il gran finale, ovviamente già andato in onda negli Usa.



