The Good doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi 12 marzo: Shaun conosce i suoceri!

The Good doctor 4, anticipazioni episodio oggi, 12 marzo

E’ arrivato il momento per Shaun di fare sul serio nel nuovo episodio di The Good Doctor 4 che andrà in onda proprio oggi, 12 marzo, su Rai2. Dopo la pausa sanremese, il medical drama americano con Freddie Highmore torna in tv con un singolo episodio dal titolo ‘Genitorialità’ in cui proprio i genitori di Lea saranno protagonisti, e non solo loro. Come spesso accade, vita privata e lavorativa vanno di pari passo e anche oggi succederà lo stesso quando il nostro dottore scoprirà che i genitori della sua fidanzata arriveranno presto in città. I due stanno arrivando per farle visita e questo la manda in crisi e la preoccupa e non solo perché il loro rapporto non è dei migliori ma anche perché teme che non possano approvare il suo rapporto con Shaun.

Shaun incontra i genitori di Lea

Molto spesso i genitori di Lea l’hanno considerata un po’ troppo infantile e così il fatto che sia lei ad occuparsi e legarsi ad una persona con i problemi di Shaun potrebbe non essere la questione ideale. Come se questo non bastasse, il tema della Genitorialità riguarda anche Glassman. Tra lui e Lea la tensione è sempre altissima e così la giovane prova a chiarirsi con lui e il dottore non può fare altro che ammette che la questione non è lei in quanto Lea bensì in quanto persona in grado di spezzare il cuore al suo pupill e lui non può fare finta di niente. Intanto in ospedale si continua a parlare di nuovi casi e così Shaun, Asher ed Enrique si ritroveranno al capezzale di Darya, una giovane ginnasta che rischia la sua carriera per via di un intervento che potrebbe esserle fatale. Anche in questo caso non manca il sentimento e il legame tra un padre e la figlia visto che poco lontano, nello stesso ospedale, è ricoverato anche il padre della ginnasta che ha riportato la rottura dell’esofago.

La dottoressa Lim ancora in crisi, Claire la tradisce?

Di questo caso si occupano Andrews, Jordan e Olivia, ma cosa ne sarà della dottoressa Lim? Per lei le cose non si mettono molto bene e continua ancora a pagare lo scotto di tutto quello che è successo con la pandemia e la morte di Melendez. La dottoressa continua a sfuggire ad ogni suo problema e così toccherà proprio a Claire tradirla andando da Glassman e facendo rapporto su quello che sta succedendo. Cosa farà il dottore a quel punto? Aiuterà la Lim a compiere il suo dovere affrontandola oppure toccherà alla sua ex rivale in amore farlo per davvero? Il resto lo scopriremo questa sera quando la serie andrà finalmente in onda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA