The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi, 22 gennaio: addio Pandemia!

The Good Doctor 4, anticipazioni episodio 22 gennaio

Signori e signore dimenticate il Coronavirus e anche Melendez, da oggi in poi si volta pagina in The Good Doctor 4 con l’arrivo di nuovi specializzandi e nuovi problemi da affrontare. Gli sceneggiatori della serie hanno deciso di mettere un po’ da parte la pandemia e l’emergenza dei giorni scorsi a favore anche di tutto il resto e così nell’episodio singolo in onda oggi, venerdì 22 gennaio, a parte dalle 21.20 su Rai2, c sarà modo di parlare e di pensare anche alla vita privata di Shaun Murphy (Freddie Highmore) e non solo. Ancora una volta toccherà all’amato chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, essere al centro del nuovo episodio dal titolo I nuovi specializzandi in cui la dottoressa Lim chiede a Shaun, Claire e Park di prendersi cura dei nuovi arrivati per riuscire a selezionare i migliori specializzandi.

Tra Shaun e Lea è scontro in The Good Doctor 4!

Dall’altro lato, in The Good Doctor 4 invece, Andrews deve effettuare un intervento su una minore ma niente va come previsto mentre Shaun insulta Lea e questo crea un po’ di scompiglio nella coppia soprattutto perché il dottore lo ha fatto davanti ad altre persone senza nemmeno accorgersene. In suo aiuto, per sistemare le cose, questa volta dovranno intervenire il suo mentore, Glassman, e il dottor Gerin, come farà a sistemare tutto? Nel nuovo episodio di The Good Doctor 4 avremo a che fare con l’arrivo di nuovi aspiranti specializzandi che, però, dovranno conquistare i nostri senior. I più promettenti sembrano Jordan Allen, con il quale è finito allo scontro per una paziente di 17 anni; Asher Wolke, il cui entusiasmo gli hanno permesso di seguire Lim e Claire durante un trapianto di cuore piuttosto insolito, quello di un ateo con un complesso divino; Olivia Jackson, che sistematicamente sminuiva le sue credenziali, ed Enrique Guerin, che si è presentato al suo colloquio in felpa con cappuccio e costume da bagno.

Morgan contro i nuovi specializzandi

Gli aspiranti specializzandi dovranno anche superare il duro scoglio della dottoressa Morgan che si rifiuta di accettare la sua nuova realtà come internista perché vorrebbe ancora stare nella sala operatoria che ha dovuto abbandonare per via della sua malattia e dei problemi alla mano. Cos’altro succederà nei nuovi episodi della serie e fino a quando Rai2 continuerà a mandare in onda The Good Doctor 4 visto che la messa in onda si sta avvicinando pericolosamente a quella Usa? Sembra che la pausa per Shaun e i suoi sia già dietro l’angolo.



