The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi, 26 marzo: Lea Vs gli hacker!

The Good Doctor 4, anticipazioni episodio oggi, 26 marzo

The Good Doctor 4 torna in onda questa sera su Rai2 con il decimo episodio della stagione proprio nel momento in cui questa settimana i fan hanno fatto il pieno in compagnia di Freddie Highmore. L’attore è protagonista di Leonardo per Rai1 ed è stato in replica con La Fabbrica di Cioccolato andando addirittura in tendenza sui social, adesso è il momento di rivederlo in camice e in corsia pronto ad occuparsi dei suoi casi in attesa della pausa. Rai2 ha previsto il ritorno al venerdì delle sue serie crime ma, intanto, questa sera l’appuntamento è con The Good Doctor 4 e l’episodio in cui Freddie Highmore è stato anche regista. Nel nuovo episodio ci sarà l’ospedale al centro perché subisce un attacco informatico che mette in crisi ogni sua attività. Non è la prima volta che in un medical drama va in scena un fatto del genere e mentre gli hacker si preparano a chiedere un riscatto, Lea riesce a trovare un modo per mettere una toppa alla falla. Coloro che hanno messo mano ai server chiedono ora due milioni di dollari ma la compagna di Shaun è convinta che ci sia qualcosa che non quadra e che sicuramente si tratta di un bluff. Non è d’accordo con lei Glassman.

The Good Doctor 4 mette Glassman e Lea uno contro l’altro?

I due non hanno un rapporto idilliaco e tutto queloche succederà in questo episodio non farà altro che cambiare le cose. Il dottore e mentore di Shaun la prega di non tirare la corda con gli hacker ma Lea sembra decisa a dire no alle regole e tentare il tutto per tutto riavviando quindi i server. Sicuramente alla fine della serata Glassman sarà furioso con lei per il rischio corso ma questo non gli impedirà di dimostrarle la sua stima invitandola alla sua prossima serata poker. Dall’altra parte, Morgan si trova di nuovo in bilico e costretta a salvare la vita di Jamie bisognosa di un trapianto di fegato. La donna, affetta da sindrome di Down, riuscirà a sopravvivere grazie al suo aiuto? Claire e Lim finalmente hanno modo di lavorare fianco a fianco in una situazione di emergenza e questo non farà altro che far venire a galla i loro screzi e non solo. Riusciranno a trovare un accordo?

