The Good Doctor 4/ Anticipazioni episodio oggi, 5 febbraio: chi è Olivia?

The Good Doctor 4 anticipazioni oggi, 5 febbraio

Dopo la pausa della scorsa settimana, The Good Doctor 4 torna in onda oggi, 5 febbraio, su Rai1, con un altro singolo episodio in cui sentiremo ancora parlare dei nuovi specializzandi ma anche di casi da seguire e di novità in materia di sentimenti. Dopo quello che è successo nei primi due episodi dedicati e incentrati sulla pandemia e il Coronavirus, la serie ha deciso di andare avanti voltando pagina e dimenticando tutto come segno di speranza per quello che verrà in futuro, o almeno si spera. E’ un messaggio di Freddie Highmore che ogni settimana introduce il nuovo episodio parlando proprio di questo messaggio positivo, ma sarà davvero questo quello che ci attende questa sera? Ad andare in onda a partire dalle 21.20 circa sarà l’episodio numero 4 dal titolo ‘Mai più come prima’ in cui Shaun fatica a gestire il suo rapporto con gli specializzandi che gli sono stati affidati ovvero Jordan e Olivia.

Il caso di Kenzie preoccupa Shaun

Toccherà ai nuovi specializzandi di The Good Doctor 4 occuparsi di Kenzie, una paziente che si rivela un caso particolarmente complicato. Secondo le prime anticipazioni dei nuovi episodi di The Good Doctor 4 sembra proprio che la donna sia incinta di due gemelli ma il suo corpo è pronto ad ucciderne uno e sarà a quel punto che Shaun avrà un’illuminazione che lo spingerà a salvare la sua paziente non prima di aver imparato a collaborare con i suoi specializzandi. Al suo fianco rimarranno ancora Andrews e Glassman, almeno per quel che riguarda il suo lavoro in corsia, ma nella sua vita privata, invece, per il nostro dottore e Lea le cose non vanno molto bene. I due hanno spettato a lungo prima di tornare a vedersi per via del virus e dell’isolamento a cui sono stati costretti, ma adesso lui insiste affinché si inizi a convivere proprio come prima di mettersi insieme ma lei pensa che questo non sia salutare per la loro relazione visto che adesso non sono più amici ma fidanzati.

Chi è Olivia?

La discussione si protrarrà a lungo mentre Morgan continua ad occuparsi della sua vita e di quello che sta succedendo per la sua malattia. La dottoressa continua a fare i conti con la mancanza della sala operatoria ma Park è pronto a fare la sua mossa, ma in quale direzione? I documenti del divorzio sono arrivati per lui e adesso può finalmente andare avanti. Il finale dell’episodio ci riserva un altro colpo al cuore soprattutto quando verrà a galla che la specializzanda di Shaun, Olivia, è nipote del dottor Andrews. Cosa succederà quando la scoperta verrà a galla travolgendo anche i protagonisti del medical drama?



