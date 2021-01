The Good Doctor 4/ Anticipazioni oggi 8 gennaio: primo caso di Covid 19

The Good Doctor 4, anticipazioni episodio oggi, 8 gennaio

Le emozionanti storie di The Good Doctor 4 tornano in onda al venerdì su Rai2 a partire da oggi, 8 gennaio 2021, in coppia con un altro medical drama molto amato negli Usa, The Resident 2. Una coppia di sicuro successo? Speriamo di sì per evitare nuovi tagli e slittamenti. L’appuntamento è fissato alle 21.10 circa con il primo episodio di The Good Doctor 4 quasi in onda in contemporanea Usa visto che la serie ha debuttato in Patria un paio di mesi fa per via dei ritardi dovuti al Coronavirus e allo stop alle riprese. I dottori della serie dovranno riprendere in mano la loro vita dopo il rocambolesco finale della terza stagione in cui Melendez è morto lasciando un vuoto in tutti i suoi colleghi ma soprattutto nelle “sue donne” ovvero ovvero la Brown e la Lim. Le due affronteranno il dolore in modo diverse e con manifestazioni diverse tanto che alcuni fan potrebbero preoccuparsi per la prima che aveva appena chiuso con un momento terribile della sua vita proprio grazie all’amicizia speciale con il suo capo.

Il Coronavirus protagonista in The Good Doctor 4

The Good Doctor 4 torna in onda oggi, 8 gennaio 2021, con il primo episodio dal titolo “In prima linea, parte prima” in cui non si potrà non affrontare l’argomento Coronavirus. Il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, si troverà a dover affrontare una prova molto dura quando quello che sembra un caso di influenza si rivela essere un caso di covid-19. Il personale completamente impreparato, cerca di contenere di danni, tracciare i nuovi casi e accaparrarsi dispositivi di protezione personale per i colleghi ma non sarà facile gestire la pandemia. Ci saranno vittime illustri tra i protagonisti della serie oppure no? Sullo sfondo rimane la vita privata di Shaun che dopo le dichiarazioni e quel momento con Lea adesso dovrà ricostruire tutto. Anche il secondo episodio che andrà in onda la prossima settimana continuerà ad affrontare la pandemia mondiale.



