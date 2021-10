The Good Doctor 4/ Anticipazioni puntata 14 ottobre: Lea è incinta!

Anticipaizoni The Good Doctor 4, puntata del 14 ottobre

Arrivano in prima visione su Rai 2 i nuovi episodi della quarta stagione della serie “The Good Doctor”: l’appuntamento con il medical drama è per questa sera, giovedì 14 ottobre, alle 21.20 con l’episodio 11 e poi con un nuovo episodio domani, venerdì 15 ottobre, allo stesso orario. Freddie Highmore torna a vestire i panni del dottor Shaun Murphy, il chirurgo affetto da autismo e dalla sindrome del Savant. Anche nei nuovi episodi il giovane dottore cercherà di dimostrare la sua capacità di salvare vite e fare diagnosi tempestive e precise, per farsi apprezzare fino in fondo dai suoi colleghi.

Continuerà anche la relazione con la fidanzata e collega Lea, interpretata da Paige Spara. Nel cast anche Antonia Thomas, Christina Chang, e Richard Shiff.

The Good Doctor 4, episodio “Un briciolo di follia”

Ma vediamo nel dettaglio dell’episodio 11 della quarta stagione di “The Good Doctor” dal titolo “Un briciolo di follia”. Il dottor Aaron Glassman (Richard Shiff) si rimette in gioco accettando il caso di Jeffrey, un ragazzo affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Dopo un intervento alla colonna vertebrale incredibilmente unico e complicato, Jeffrey riesce a stare in piedi. Morgan e Shaun curano Dannie, una donna in coma da dieci anni a seguito di un aneurisma cerebrale il cui marito Elias non vuole in alcun modo arrendersi all’evidenza.

Dopo aver rimosso un tumore, Dannie riprende inaspettatamente conoscenza, ma la situazione è temporanea. Lea rivela a Shaun di essere incinta.

