The Good Doctor 4/ Anticipazioni puntata oggi, 12 febbraio: Shaun in crisi!

The Good Doctor 4, anticipazioni puntata oggi, 12 febbraio

Sensi di colpa, questo è il titolo dell’episodio che andrà in onda questa sera di The Good Doctor 4. Freddie Highmore torna al centro dell’episodio quando Shaun ripensa alla sua decisione di dare autonomia ai nuovi residenti dopo che la diagnosi errata di Asher ha portato a conseguenze disastrose. Quello che andrà in onda questa sera è quello che negli Usa è stato il finale di metà stagione della serie e questo significa che colpi di scena, emozioni e ansia non mancheranno. Nel finale autunnale, Lim incoraggia Shaun ad avere un po’ di fiducia in Asher e Olivia e a fare marcia indietro mentre si occupano dei loro primi pazienti, ma sarà davvero così facile per lui? Olivia valuta Toni, un potenziale paziente colpito ictus, mentre Asher valuta Carl, un ballerino di mezza età con mal di schiena, condizione che lo lascia pensare ad una frattura da compressione L2. Shaun alla fine darà spazio ai due o vorrà tenere tutto sotto controllo.

Shaun in crisi per via dei nuovi specializzandi?

Ad andare in onda questa sera non sarà solo Shaun ad impensierire i fan di The Good Doctor 4 ma anche gli altri dottori che abbiamo imparato ad amare e conosce. L’appuntamento sarà come sempre su Rai2 a partire dalle 21.20 circa ma, a quel punto, Shaun, Asher, Olivia e Lim impiegano 24 ore per contemplare il percorso chirurgico meno invasivo, ma Carl può andare contro un rischio elevato. Le probabilità non sono a suo favore, non importa come procedono, e allora quale sarà la decisione finale? Sarà uno Shaun in piena crisi a far visita a Glassman per cercare di capire e risolvere la questione preoccupato che la sua incapacità di comunicare con i suoi stagisti comporti la morte dei suoi pazienti. Intanto, Claire e Park curano Ellie, una donna che è arrivata al pronto soccorso per un’emicrania ma si scopre che ha una ciste dermoide. Ha bisogno di rimuoverlo, ma il suo ragazzo Zane si rifiuta di firmare la procedura, come andrà a finire la sua storia?



