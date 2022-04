The Good Doctor 5/ Anticipazioni puntata 20 aprile 2022: Shaun è deluso da Lea e…

The Good Doctor 5 anticipazioni puntata 20 aprile. Lea decide di andarsene di casa…

Su Raidue riprende la quinta stagione della serie The good doctor 5. Nell’ottavo episodi in onda il 20 aprile ritroveremo un Dr. Shaun Murphy alle prese con rimorsi professionali e patimenti sentimentali. Nell’ultimo episodio andato in onda a febbraio Shaun era apparso in forte crisi. dopo il matrimonio annullato, arriva il momento di confrontarsi con Lea e di capire cosa sono ancora l’uno per l’altra. Shaun si sente deluso da Lea e il loro rapporto è in crisi. Lea cerca di trovare un punto d’accordo e di spiegare come stanno le cose, ma Shaun sembra irremovibile. Neppure il provvidenziale intervento di Glassman sembra dare risultati. Dopo essersi occupato del caso di un uomo che ha tentato il suicidio a causa di un amore non corrisposto, Shaun torna sui suoi passi, anche grazie ai saggi consigli di Park. Ma Lea ormai è stanca e decide di andarsene da casa.

LA SCOGLIERA DEI MISTERI/ Diretta 19 aprile 2022: tentano di uccidere Georges

Il team medico di The good doctor 5 continua a dibattere sul caso del bambino morto a causa della somministrazione di farmaci scaduti. Audrey Lim è determinata però a smascherare Salen, che sta facendo di tutto per insabbiare la verità che si nasconde dietro la tragica scomparsa del piccolo. Intanto nelle corsie ospedaliere si presenta un altro caso complesso. una donna vuole ricorrere a un intervento chirurgico per correggere una cattiva BBL fatta in Brasile: durante una Tac la donna, , ha cominciato ad accusare problemi cardiaci. Sotto osservazione della Dr.ssa Reznick, dovrà decidere se sottoporsi comunque a un intervento che potrebbe compromettere il suo fragile cuore.

Nero a metà 3/ anticipazioni terza puntata 18 aprile: Carlo indaga su un omicidio

The Good Doctor 5, confermata la sesta stagione con una new entry

Dalle anticipazioni dell’episodio di The good doctor 5 si scopre che Salen licenzia il farmacista, unico capro espiatorio dei limiti della gestione dell’ospedale. Lim decide di iniziare a preparare un caso per contrastarla e per riprendere il controllo dell’ospedale. Andrews, Asher e Jordan trattano il caso di Candance alle prese con conseguenze di un’operazione mentre Lim, Shaun e Park si occupano delle vittime di un incidente. Intanto però tra Shaun e Lea la situazione è critica. Nel secondo episodio intitolato “Una seconda chance” proprio il giorno in cui Nic rientra in servizio al Chastain si ritrova faccia a faccia con il suo aggressore. Intanto Cain si sta riprendendo.

DRÔLE - COMICI A PARIGI/ Le risate per riflettere sulla vita reale a Pasquetta

Intanto, il medical drama The good doctor è stato confermato. Le due serie tv hanno soddisfatto pienamente le aspettative della rete raggiungendo buoni numeri questa stagione. Il medical drama tornerà pertanto con una sesta stagione. Un nuovo personaggio entrerà a fare parte della quinta stagione di The Good Doctor, e sarà interpretato da Hollis Jane Andrews. L’attrice, infatti, presterà il suo volto a Sophie, una giovane e intelligente documentarista, esperta in progetti che le sono valsi diversi premi e riconoscimenti. Affetta da nanismo ed essendo lei stessa una persona con disabilità, resta subito affascinata dal medico di sua zia, il chirurgo autistico Dr. Shaun Murphy e dalla sua fidanzata, Lea Dilallo, anche lei affetta dal disturbo dello spettro autistico. Le ragioni del suo interesse saranno rivelate lungo tutto il suo percorso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA