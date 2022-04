The Good Doctor 5/ Anticipazioni puntata 27 aprile 2022: Shaun si dimette e…

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 27 aprile: Shaun rassegna le dimissioni…

Torna questa sera l’appuntamento con The Good Doctor 5. Nel nono episodio intitolato Cambiamenti in arrivo Lim perde il ruolo di primario di chirurgia che passa ad Andrews. Il team insieme a Salen cerca di affrontare un intervento chirurgico difficile quanto delicato che riguarda una pop star molto famosa che ha perso la voce di un tempo e vuole tentare di “riottenerla”. L’operazione comporta molti rischi, non solo quello di danneggiare ulteriormente e in maniera irreparabile la voce, ma in ballo c’è la vita stessa dell’artista. Nonostante le instancabili rimostranze di Shaun, che a gran voce chiederà al suo capo di rinunciare all’impresa, l’uomo non desisterà. Le complicanze insorte durante l’operazione spingeranno lo specializzando al limite. E’ per questo che il ragazzo, spinto dalla volontà di rimanere un buon dottore, deciderà di rassegnare le sue dimissioni.

Nel frattempo vediamo Park e Reznick prendersi cura di un uomo: i due sentono una grande responsabilità perché il paziente ha un giovane figlio, Cody, costretto sulla sedia a rotelle a causa di complicazioni legate alla sindrome di Kabuki. Intanto Shaun e Lea, dopo il matrimonio annullato, pensano seriamente alla possibilità di riprendere la loro relazione. Le anticipazioni provenienti dall’America assicurano, infatti, che Audrey Lim, dopo aver scoperto di aver perso il suo ruolo da primario, valuterà la possibilità di trasferirsi in un altro ospedale. Sebbene il colloquio, come facilmente prevedibile, andrà a gonfie vele, la donna si renderà presto conto di non voler lasciare a Salen Morrison l’intero e indisturbato controllo dell’ospedale.

Nella scorsa puntata di The Good Doctor 5, Salen, a causa degli sbagli commessi ha ucciso una bambina e sta cercando di nascondere le sue negligenze. Per farlo al meglio ha deciso di risarcire la madre della bambina, ma solo dopo la firma della donna su un accordo di riservatezza. Ma Lim non si trova assolutamente in linea con questa forma di redenzione e provvede a segnalare il fatto. Poco dopo viene a conoscenza che Salen non ha ancora rilevato l’ospedale. Tra le corsie di reparto arriva Candace Williams, una ragazza che ha bisogno d’aiuto a seguito di un intervento chirurgico.

Morgan, Andrews, Asher e Jordan cercano di aiutarla cercando di capire cosa è successo quando ha cercato di far modificare il suo corpo per fronteggiare un problema legato al peso. I medici decidono di operarla di nuovo, una scelta necessaria per evitare il peggio, ovvero che i coaguli di sangue attacchino il cuore e altri organi portando la paziente al decesso. Il nuovo appuntamento di “The Good Doctor” è per stasera su Raidue in prima serata.











