THE GOOD DOCTOR 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 GIUGNO 2022/ La proposta di Sophie

The Good Doctor 5, Shaun e Lea mettono alla prova il loro amore

The Good Doctor 5 torna questa sera su Rai2 con la penultima puntata di questa appassionante quinta stagione. La serie sarebbe dovuta andare in onda ieri sera sulla medesima rete, salvo poi lasciare spazio ad uno speciale del Tg2 Post per approfondire i temi dei referendum sulla giustizia in programma domenica 12 giugno. Le avventure di Shaun tornano dunque questa sera e, stando alle anticipazioni, la puntata entra nel vivo in attesa del grande finale della prossima settimana.

Nella puntata di questa sera si assiste in particolare alla scelta di Shaun e Lea di farsi filmare dalle telecamere per raccontare, attraverso un documentario, il loro amore. Scelta stimolata dalla presenza di Sophie, una delle protagoniste della puntata, che si occupa di documentari e che è la nipote della paziente Joan. Un modo per la coppia per mettere alla prova il loro amore e per affrontare sul serio la solidità del loro rapporto. Shaun, nel frattempo, è tenuto a passare prove importanti per raggiungere il suo obiettivo: operare in autonomia ed insegnare agli altri (Agg. Ruben Scalambra).

The Good Doctor 5, anticipazioni puntata 9 giugno: Shaun e Lea coinvolti…

Andrà in onda questa sera su Raidue in prima serata il quindicesimo episodio della quinta stagione di The Good Doctor 5. Shaun ha in cura Joan, una paziente che vive in un polmone d’acciaio. Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, vuole convincerla a sottoporsi ad un intervento chirurgico che le potrebbe salvare la vita. Quando la macchina si rompe, Lea (Paige Spara) aiuta Sophie (Hollis Jane Andrews), la nipote della paziente, a trovare un pezzo di ricambio. Nonostante ciò, i giorni di Joan sono contati, a meno che non si sottoponga ad un altro intervento. Joan all’inizio rifiuta, ma Sophie, con l’aiuto di Shaun e Lea, riuscirà a farle cambiare idea. Nel frattempo, Sophie riesce a convincere Shaun e Lea a partecipare ad un reality show sui matrimoni di coppie inconsuete.

Intanto in America è andato in onda il gran finale di The Good Doctor 5 e non sono mancati i colpi di scena. Nel finale di stagione è andato in onda l’atteso matrimonio tra Shaun e Lea. I due si sono ritrovati all’altare pronti a dire di sì e a suggellare il loro amore davanti amici e parenti. il Dr Glassman che ha dedicato loro uno struggente brindisi in cui ha messo insieme quello che prova per il suo amato pupillo e quella che adesso è diventata sua moglie e che un tempo era addirittura sua nemica.

The Good Doctor 5, cosa è successo nell’episodio precedente?

Nel precedente episodio di The Good Doctor 5, in ospedale si organizza un rinfresco con cibo portato un po’ da tutti. A Shaun non piace nessuna delle pietanze e Lea gli dice di far finta mettendo nel suo piatto qualcosa. Morgan chiede a Park di disfarsi della sua vecchia poltrona. Nel frattempo Shaun risolve il suo problema con il cibo poiché viene chiamato a occuparsi di Jake Caan che ha un alluce mozzato da un macete poiché la compagna credeva ci fosse un serpente nella loro tenda da campeggio. Shaun è felice perché potrà operarlo e riattaccare l’alluce. Dopo il rinfresco in ospedale, la maggior parte del personale inizia a comportarsi in modo strano, lasciando Glassman, Shaun, Morgan e Jordan al comando. Quindi sono costretti a fare tutto il lavoro con un numero insufficiente di operatori specializzati e contemporaneamente devono comprendere quale alimento ha causato questa situazione. A The Good Doctor 5 I modi diversi di occuparsi dei pazienti di Shaun e Glassman li fanno scontrare. Durante questo periodo, Asher diventa insicuro quando Jerome non vuole che incontri i suoi amici del college, Park è preoccupato che lui e Morgan siano troppo opposti, Lim ha allucinazioni sui serpenti e Andrews pensa che sia Spider-Man. Shaun comprende che un paziente ha la milza vagante e deve essere operato. Morgan, Lea e Asher alla fine si rendono conto che lo sformato di patate di Asher e Jerome ha causato il pandemonio. Nel frattempo, Park si sente male. Jordan suggerisce a Glassman che sia lui che Shaun potrebbero imparare molto dai rispettivi metodi.

Nella scorsa puntata di The Good Doctor 5, Asher e Jerome avevano accidentalmente usato dei funghi allucinogeni per la loro pietanza. Questo consente a Park di essere operato all’appendicite. Morgan insiste perché Jordan faccia l’intervento subito visto che Shaun e Glassman si apprestano a fare un altro intervento. Durante tale operazione chirurgica, Glassman dà a Shaun la guida dopo aver escogitato una soluzione innovativa per salvare il loro paziente mentre Jordan esegue il suo primo intervento chirurgico in solitaria facendo un’appendicectomia d’urgenza a Park. Alla fine, Morgan e Park trovano una soluzione alla loro discussione sulla sua poltrona, ma Morgan tiene per sé le precedenti preoccupazioni di Park sulla loro relazione. Jerome ammette che ha paura di mostrare ad Asher il suo lato meno serio mentre Asher vuole imparare a divertirsi avendo vissuto una vita rigida nel mondo ortodosso. Andrews e Lim si aprono l’un l’altro e in seguito guardano Spider-Man 2 insieme.

