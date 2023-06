The Good Doctor 6, come finisce?/ Spoiler sul finale di stagione: il parto di Lea e la rinascita di Shaun

Come finisce The Good Doctor 6? Le anticipazioni sul finale di stagione

The Good Doctor, il medical drama di Rai 2, finirà oggi mercoledì 14 giugno 2023, con la messa in onda della sesta stagione che ha fatto compagnia ai telespettatori nelle ultime settimane, inizialmente di venerdì, poi di mercoledì. Saranno l’episodio 21 e l’episodio 22 in prima visione quelli che vedremo a partire dalle 21.20 di oggi e dalle varie anticipazioni disponibili in rete, ma anche dalle brevi trame riportate sul numero della settimana scorsa di DiPiùTV, si apprende che i titoli sono rispettivamente “Una bella giornata” e “Travaglio d’amore”.

La trama del penultimo episodio della sesta stagione di ‘The Good Doctor’, che il secondo canale della Rai trasmetterà subito dopo la fine di TG2 Post, parla di un turno difficile al San Bonaventure, dove Murphy tiene sotto controllo l’operato di Glassman, senza però rendersi conto di quanto il medico si trovi in difficoltà sapendo di essere costretto ad abbandonare la sua professione. Subito dopo andrà in onda l’ultimo episodio del medical drama nel quale per Shaun e Lea arriva finalmente il grande giorno, dato che si preparano a diventare genitori. Ma cosa accadrà durante il grande momento? Ci saranno delle complicazioni?

Finale The Good Doctor 6, grande giorno per Shaun e Lea: come andrà il parto? Spoiler e spiegazione

È grande attesa per il finale di stagione di The Good Doctor 6 e soprattutto per ciò che accadrà al protagonista. Sappiamo che Lea rimane incinta e inizia il travaglio prima del finale di stagione. Per fortuna, travaglio e parto vanno a buon fine, con solo un breve momento in cui è stata necessaria l’aspirazione per assistere il bambino bloccato. Quindi Shaun e Lea possono finalmente dare il benvenuto al loro bambino.

La nascita del bambino è per Shaun una vera e propria rinascita. Dopo aver perso un paziente che era un padre all’inizio del finale, il nostro protagonista pensa al significato di vivere per le persone che ha ancora e decide di concentrarsi sul suo bambino, che chiama come il fratello maggiore defunto, Steven.

