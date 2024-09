The Good Doctor 7: oggi il ritorno della serie in tv

The Good Doctor torna in onda oggi, mercoledì 11 settembre, in prima serata su Raidue, con la settima stagione. La serie tv si basa sulla storia di un giovane medico specializzando in chirurgia, Shaun Murphy, affetto da autismo, il quale dopo aver vissuto per anni nel Wyoming, decide, grazie all’aiuto del suo mentore, di trasferirsi in California, nel prestigioso dipartimento di chirurgia del San Jose St Bonaventure. La serie va in onda mercoledì 11 settembre 21,20 su Rai2. Gli interpreti principali sono Freddie Highmore, Hill Harper, Teryl Rothery e Richard Schiff.

Nei nuovi episodi, il dottor Shaun Murphy sarà alle prese con nuovi casi da risolvere, ma anche con nuove emozioni. Come sempre, le sorprese e i colpi di scena non mancheranno, ma andiamo a scoprire cosa accadrà nel dettaglio.

The Good Doctor 7: anticipazioni puntata di mercoledì 11 settembre

Nella prima puntata della nuova stagione della serie The Good Doctor, dal titolo Un cuore per due, ritroviamo Shaun e Lea impegnati nel loro ruolo di genitori e alle prese con i primi contrasti sulla gestione del piccolo Steve.

Dopo aver trascorso le ultime due settimane cercando di entrare al meglio nel suo nuovo ruolo di padre, Shaun torna a lavorare in ospedale. Il suo primo incarico dopo tanto tempo è molto delicato, infatti, deve seguire Jack Pierce, un bambino che ha urgente bisogno di un trapianto di cuore. Quello del bambino non è l’unico caso simile, in quanto, va a scontrarsi con un altro simile: Eden, la figlia adottiva di Morgan, necessita anche lei di un trapianto cardiaco. Come sempre, spetta a Shaun affrontare la situazione con coraggio e prendere una decisione quasi impossibile.

Nel contempo, dopo la decisione di lasciare il suo incarico di Andrews, la Lim e Glassman si confrontano per ottenere l’ambita nomina di presidente ad interim. Nel secondo episodio, sempre in onda mercoledì, intitolato La scommessa, ritroviamo ancora una volta Shaun alle prese con due situazioni difficili e complicate, che solo grazie alla sua abilità riuscirà a risolvere. Da una parte c’è Rich, un paziente che rischia la vita in quanto ha l’esigenza di un trapianto di polmoni immediato, mentre a causare ulteriore motivo di preoccupazione per Shaun, dall’altra parte, c’è una studentessa autistica, alla quale il dottore deve fare da tutor. Shaun ha ampiamente dimostrato nel tempo, quanto la sua sensibilità e la sua arguzia siano sue fedeli alleate in ogni caso, anche quello più ostico, pertanto riuscirà anche questa volta a gestire tutto con tanto impegno.

The Good Doctor 7: dove siamo rimasti

Nella puntata finale della stagione precedente, Shaun è costretto a subire le pressioni del Consiglio ospedaliero che gli chiede di scegliere tra la carriera e la sua relazione con l’infermiera Lea eper questo motivo decide di dare le dimissioni. La sua fidanzata, tuttavia, vorrebbe che lui chiarisse la sua posizione con il capo, ma proprio in quel momento entra in travaglio.

La donna da alla luce il bambino evitando ogni complicazione e gli dà il nome di Steve Aaron Murphy, in ricordo del fratello defunto di Shaune del suo padre putativo, in quanto persone molto importanti per lui. Tutto lo staff ospedaliero si riunisce per congratularsi con i neo genitori e l’unico assente è proprio il capo Glassman, il quale preferisce attendere che una paziente migliori, ma fa recapitare alla coppia una copertina ricamata con il nome, come suo omaggio al neonato.