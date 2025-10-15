The Great Wall è il primo film di Zhang Yimou in lingua inglese. Il regista di Hero per questo debutto ha avuto il contributo di Matt Damon e Pedro Pascal

The Great Wall, film su Italia 1 diretto da Zhang Yimou

The Great Wall è un film uscito sul grande schermo nel 2016 e in programmazione su Italia 1, mercoledì 15 ottobre 2025, con inizio alle 21.20. Diretto dal regista cinese Zhang Yimou è una pellicola del genere fantastico che ha per protagonista principale Matt Damon, e si ispira alla costruzione della grande opera di ingegneria della Muraglia Cinese. Il soggetto del film è opera di Max Brooks, con la collaborazione di Marshall Herskovitz e Edward Ziwck. La sceneggiatura è stata sviluppata da Thomas Tull, insieme a Tony Gilroy e Doug Miro. Musiche di Ramin Djawadi.

Martina Colombari e Janina, chi sono le ex fidanzate di Alberto Tomba/ "Ne ho nascoste tante negli anni"

Matt Damon interpreta il personaggio di William Garin, mentre la bellissima attrice Jing Tian presta il volto alla comandante Lin Mae, Pedro Pascal è Pedro Tovar, Willem Dafoe ed Andy Lau interpretano rispettivamente i personaggi di Sir Ballard e dello stratega Wang. Eddie Peng è il comandante Wu, mentre Lin Gengxin il comandante Chen. Luhan interpreta il personaggio di Peng Yong e Chen Xuedong quello del comandante delle guardie imperiali. L’imperatore è interpretato da Wang Junkai e il generale Shao da Hanyu Zhang. Altri personaggi minori sono Shen, a cui presta il volto Ryan Zheng, e Rizzetti, interpretato da Jonny Cicco.

Laura Pausini, chi è Marco de La Solitudine/ "Fu il mio primo grande amore e mi lasciò nel modo peggiore..."

La trama del film The Great Wall: due europei alla ricerca della polvere da sparo in Cina

The Great Wall segue le vicende dei due interpreti principali, due mercenari europei, William Garin e Pedro Tovar che raggiungono il territorio cinese con la missione di trovare della polvere nera, l’antenata della polvere da sparo, in modo da poter dare il via alla sua esportazione in Europa. Insieme a loro ci sono altri uomini, ma questo gruppo viene decimato da una bestia sconosciuta che uccide tutti gli altri e della quale resta a loro un arto reciso.

Mentre stanno scappando da una tribù locale i due avventurieri sono bloccati dalla Grande Muraglia e catturati dall’esercito della Cina. L’arto reciso della bestia in loro possesso fa capire alle truppe cinesi che è prossimo un attacco delle bestie che a cicli di circa 60 anni attaccano i territori ed i due avventurieri vengono quindi liberati e collaborano attivamente alle difese contro gli attacchi dei mostri, compiendo anche atti eroici.

Gigi D'Alessio, chi sono i genitori del cantante: Francesco D'Alessio e Antoniett/ Il loro rapporto

Seguono altre battaglie e William riesce a catturare, usando anche la polvere nera, uno dei mostri per analizzarlo. L’esercito scopre che l’attacco era stato portato come diversivo per far spostare i difensori e chiarisce l’evoluzione dei mostri rispetto agli attacchi precedenti e che ora stanno dirigendosi verso la capitale, e William e la comandante Lin riescono, dopo vari tentativi, a bloccare l’invasione.

Per questo l’imperatore concede la grazia a William che sceglie di lasciare la polvere nera riportando a casa l’amico Pedro che aveva cercato di trafugarla insieme ad un altro avventuriero europeo ed era stato arrestato. Il film si conclude con i due amici che tornano dalla Cina senza la polvere nera.