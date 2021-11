THE GREAT WALL/ Su Italia 1 il kolossal di successo con Matt Damon

Per riuscire a entrare bene nel suo ruolo, in The Great Wall, Matt Damon si è addestrato in Ungheria, grazie all’aiuto di un grande arciere, campione del mondo. Il film ha riscosso un notevole successo a tutti i botteghini. Nel film, durante un dialogo importante si fa riferimento a due pellicole: Interstellar e Sopravvissuto The Martian, in cui Matt Damon, interpreta dei personaggi lasciati su altri pianeti, i cui soccorritori non sono riusciti a salvare. La critica non è stata molto favorevole nei confronti della pellicola, considerandola molto simile ai film della saga dei Signori degli Anelli. Nel cast del film troviamo anche Pilou Asbaek che interpreta il ruolo di Bouchard. Nato a Copenaghen il 2 marzo del 1982 è un attore che dalla notorietà in patria in Danimarca è riuscito poi ad esplodere anche negli States. Il suo debutto al cinema, dopo un po’ d’esperienza in tv, arriva nel 2010 in The Whistleblower. Tra i film più importanti in cui ha recitato, oltre a questo, ci sono Ben-Hur e Ghost in the Shell.

Salvate il "Gray Lady"/ Su Rete 4 il film di David Greene

The Great Wall, film diretto da Zhang Yimou

The Great Wall va in onda oggi, 25 novembre su Italia 1 alle 21,30. Il genere è un connubio tra fantastico, avventura, epico e azione. Il regista è Zhang Yimou, qua alla sua prima prova in lingua inglese. Gli interpreti sono Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pasca, William Dafoe, Eddie Peng. La storia è liberamente ispirata alla costruzione della Grande Muraglia Cinese. La produzione porta sul grande schermo un’opera senza nessun precedente, scritto in maniera anche frettolosa in alcune parti ma che ha i costumi del kolossal in grado di conquistare il pubblico soprattutto per i suoi effetti speciali. La presenza di una personalità hollywoodiana come Matt Damon regala al film un tono veramente imponente, lui infatti riesce a padroneggiare di fronte a un pubblico che lo conosce bene anche se non in questo particolare contesto.

Bohemian Rhapsody/ Streaming del biopic su Rai 1, omaggio a Freddy Mercury

The Great Wall, trama: William Garin e Pero Tovar verso la Cina

I protagonisti di The Great Wall sono due mercenari William Garin e Pero Tovar che vogliono raggiungere la Cina per trovare la polvere nera, cioè una specie di antenata della polvere da sparo. Il loro viaggio avviene durante il regno dell’imperatore Renzong. Mentre stanno per arrivare alla Grande Muraglia, il gruppo di mercenari viene attaccato da un mostro che riesce a sterminare tutta la squadra tranne Garin e Tovar, che riescono a ferirlo e a metterlo in fuga.

Il giorno dopo i due, vengono catturati dai soldati dell’ordine senza nome guidati dallo stratega Wang e dal generale Shao. L’ordine ha l’obbiettivo di combattere gli alieni e soprattutto una serie di mostri chiamati Tao tei. Secondo loro gli alieni sono caduti sulla Terra a causa di un meteorite e colpiscono l’umanità una volta ogni 60 anni. Dopo aver visto il mostro ferito, si convincono che la minaccia si fa sempre più vicina e reale.

Wolverine: L'immortale/ Streaming del film su Italia 1 con "poche scelte audaci"

Un gruppo di mostri si avvicina alla muraglia con l’intenzione di invadere la Cina, fortuna vuole che William e Tavor vengono liberati da un altro europeo che si avventura anche lui 25 anni prima con lo stesso intento dei due protagonisti. I due si rivelano degli abili combattenti e riescono anche a salvare la vita a un giovane guerriero e a uccidere due mostri che volevano avvicinarsi al muro. Grazie alle loro gesta, l’ordine decide di liberare i due prigionieri e gli invita ad unirsi a loro per aiutarli nella missione. Mentre Tavor desidera solo trovare la polvere nera e scappare, William rimasto positivamente colpito dalla comandante Lin, decide di prendere parte alla battaglia per la difesa della Cina.

Video, il trailer del film The Great Wall





© RIPRODUZIONE RISERVATA